東涌線延線動土　港鐵料兩個新車站2029年完工 (14:54)

港鐵未來數年會同時推進屯門南延線、小蠔灣站等新項目，東涌新發展區首批居民最快明年已入伙，被問到東涌線延線可否提早完成，或至少不超支延誤，港鐵行政總裁金澤培稱，港鐵會通過累積經驗及用新科技令建設過程更有效率，又指項目涉及在現有鐵路中間加插新站，工程有很多挑戰，港鐵會盡快完工，但亦需合理時間完成，料兩個新車站可同時於2029年完工。

動土儀式在東涌東站地盤舉行，財政司長陳茂波、運輸及物流局長林世雄、港鐵主席歐陽伯權等均有出席。歐陽伯權致辭時表示，東涌線延線是多個新鐵路工程中首個動工的項目，形容是鐵路發展的新里程。陳茂波則期望，日後經東涌連接至新界西，再接駁至前海，物流業一方面可到貨櫃碼頭，另一方面也可到機場出貨，可構成重要運輸物流走綫，祝願東涌線延線可在預算內建成，並早日完工。

另外，對於有否就東九龍線再與政府溝通，金澤培稱，港鐵有研究不同類型的集體運輸方案，不一定要用重鐵，港鐵在內地亦有相關經驗，希望為本港引入不同的合適客運線路。