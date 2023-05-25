東涌線延線動土　港鐵料兩個新車站2029年完工 (14:54)

耗資約195億、預計於2029年12月竣工的東涌線延線今日（25日）舉行動土儀式，財政司長陳茂波致辭時稱，東涌新發展區落成後將新增約18萬人口及創造約4萬個就業機會，料連同現有人口，東涌線延線日後將服務區內約30萬人，居於新建東涌東及東涌西站附近居民日後往中環及尖沙咀車程將較現時快21分鐘。
港鐵未來數年會同時推進屯門南延線、小蠔灣站等新項目，東涌新發展區首批居民最快明年已入伙，被問到東涌線延線可否提早完成，或至少不超支延誤，港鐵行政總裁金澤培稱，港鐵會通過累積經驗及用新科技令建設過程更有效率，又指項目涉及在現有鐵路中間加插新站，工程有很多挑戰，港鐵會盡快完工，但亦需合理時間完成，料兩個新車站可同時於2029年完工。
動土儀式在東涌東站地盤舉行，財政司長陳茂波、運輸及物流局長林世雄、港鐵主席歐陽伯權等均有出席。歐陽伯權致辭時表示，東涌線延線是多個新鐵路工程中首個動工的項目，形容是鐵路發展的新里程。陳茂波則期望，日後經東涌連接至新界西，再接駁至前海，物流業一方面可到貨櫃碼頭，另一方面也可到機場出貨，可構成重要運輸物流走綫，祝願東涌線延線可在預算內建成，並早日完工。
另外，對於有否就東九龍線再與政府溝通，金澤培稱，港鐵有研究不同類型的集體運輸方案，不一定要用重鐵，港鐵在內地亦有相關經驗，希望為本港引入不同的合適客運線路。