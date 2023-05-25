便衣警酒吧執勤遭識破後受襲　6被告認罪還押候懲 (13:39)

6名被告為唱片騎師蔡浩寅（現年24歲，下同）、酒吧負責人李偉軍（27歲）、酒吧侍應麥偉樂（29歲）、酒吧兼職員工江唐希（26歲）、運輸工胡家俊（27歲），及無業鮑俊鏗（23歲）。胡案發時為酒吧顧客。6人各認非法禁錮及胡另承認傷人後，餘下搶劫及刑事恐嚇罪獲不予起訴。

案情指，2021年12月19日清晨4時許，事主X於尖沙嘴利就商業大廈地庫喜點酒吧內，僑裝顧客以執行卧底行動。約一小時後，酒吧宣布將會有警察查牌，X打算遁後門離開，被其中學同學、當時於酒吧任唱片騎師的蔡認出身份。

蔡指着X，大喊「你條死差佬」，質問X是否聯合酒吧外的警察行動，並要求X交出身分證和解釋來酒吧的原因，否則不准離開。當時超過十人包圍X，他欲衝往後門時，麥伸手阻擋，鮑則拉倒X，並稱「我最憎差佬」，X遭眾人拖回酒吧後，在地上遭人拳打腳踢。

眾人要求X交出身分證及手機，X起初拒絕後遭胡拳打其右眼，待交出身分證後，蔡確認X為熟人。麥提出為X搜身，有人脫去X的衣服，並由胡拍攝X照片。事件歷時約40分鐘，X離開酒吧後，同日入院治療。