明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

便衣警酒吧執勤遭識破後受襲　6被告認罪還押候懲 (13:39)

便衣男警前年在酒吧內執行卧底行動，被中學同學辨識其警員身分後，遭10多人圍毆及脫掉衣服拍照，事後有6名男子被控非法禁錮罪。他們今日（25日）在區域法院認罪，案情提及事件歷時約40分鐘，導致事主有肋骨骨折及患創傷後遺症。首被告求情信中稱，他與事主相識自中學一年級，當時兩人關係要好，一起上學放學及用膳，直到他中四輟學後兩人失去聯繫。法官認為事主有合理原因擔心家人安全，因首被告或知他住址。案件判刑押後至5月31日，其間6人續還押候懲。

6名被告為唱片騎師蔡浩寅（現年24歲，下同）、酒吧負責人李偉軍（27歲）、酒吧侍應麥偉樂（29歲）、酒吧兼職員工江唐希（26歲）、運輸工胡家俊（27歲），及無業鮑俊鏗（23歲）。胡案發時為酒吧顧客。6人各認非法禁錮及胡另承認傷人後，餘下搶劫及刑事恐嚇罪獲不予起訴。

案情指，2021年12月19日清晨4時許，事主X於尖沙嘴利就商業大廈地庫喜點酒吧內，僑裝顧客以執行卧底行動。約一小時後，酒吧宣布將會有警察查牌，X打算遁後門離開，被其中學同學、當時於酒吧任唱片騎師的蔡認出身份。

蔡指着X，大喊「你條死差佬」，質問X是否聯合酒吧外的警察行動，並要求X交出身分證和解釋來酒吧的原因，否則不准離開。當時超過十人包圍X，他欲衝往後門時，麥伸手阻擋，鮑則拉倒X，並稱「我最憎差佬」，X遭眾人拖回酒吧後，在地上遭人拳打腳踢。

眾人要求X交出身分證及手機，X起初拒絕後遭胡拳打其右眼，待交出身分證後，蔡確認X為熟人。麥提出為X搜身，有人脫去X的衣服，並由胡拍攝X照片。事件歷時約40分鐘，X離開酒吧後，同日入院治療。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 卧底 襲擊

上 / 下一篇新聞