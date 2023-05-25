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6名中學生擬炸法院　其中一人判囚5年8個月　3人判入教導所　兩人押後再訊 (11:40)

6名中學生涉於2021年策劃在法院放置炸彈，被控《港區國安法》下串謀恐怖活動罪。被指是主腦的時年17歲男生早前承認恐怖活動罪，另5人則承認一項交替控罪，當中一人是「光城者」成員。國安法指定法官李運騰今（25日）於高等法院宣判，其中一名21歲青年囚5年8個月，3人判入教導所。另兩名被告則押後9月27日再訊。

6名被告依次為郭文希（現年20歲，下同）、何裕泓（19歲）、歐文（21歲）、陳姓男生（17歲）、羅姓男生（17歲）及蘇穎貞（20歲）。何承認國安法下串謀恐怖活動罪，其餘被告承認「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」的交替控罪，控罪日期涵蓋2021年4月1日至7月5日。同案被告陳凱量（案發時24歲）則尚未答辯。

郭文希及何裕泓申請押後判刑，獲准押後至9月27日再訊。翻查資料，辯方早前稱冀等候理大生呂世瑜違煽動分裂國家罪的終極上訴案，有關國安法控罪刑期分級制的裁決。歐、陳、羅、蘇4人則繼續在今天接受判刑。

案情稱，何裕泓購買工具計劃製作炸彈，並招攬其他被告在法院放炸彈，又擬針對警署、港鐵、過海隧道施襲，並在襲擊後製造輿論「將社運提升至革命層面」；案情沒有列明被告購買炸藥原材料，警方專家則判斷被告有意圖和潛力進行炸彈襲擊。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 港區國安法 串謀恐怖活動 光城者

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