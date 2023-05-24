女童涉遭父兄輪流性侵案　父囚2年5個月　未成年兄判2年感化令 (19:04)

女童X的父親現年50歲，案發時為運輸工人，其後無業至今；其兄長現年17歲，為應屆文憑試學生。女童X現年16歲，案發後她獲安排入住兒童之家。控方案情指X一家四口居於荃灣一個開放式單位，X之父親於2015年至2017年期間，4度指插或撩動X私處，其兄長則於2018年，在家中摸X的胸及用身體摩擦她臀部。

法官判刑時指，從X的創傷報告可見，她事後對影響父親的工作而感自責，亦為失去父愛而傷心，專家認為X因為關愛父親才容忍其侵犯；X反映其自尊心較低，認為別人不會愛她，事件令其童年留下痛苦印記、與家人形同陌人、害怕再遭人傷害，以及因事件而失去了成為香港運動員的機會。

法官針對X的父親的判刑指，被告破壞了父女間誠信，行為有違倫常，但心理專家評估被告沒有孌童癖、重犯風險較低。法官考慮其主動認罪及總刑期原則後，判他囚29個月。

另針對X的兄長判刑指，家人師長均為他求情指其成績一般，但本性不壞，而辯方早前為被告求情指，被告因受電子遊戲中色情角色的影響，加上貪玩和衝動下犯事，缺乏顧慮會對X造成傷害。法官續指，X的創傷報告亦提到，X記起被告惡行會瑟縮而睡，及不敢在與被告獨留家中時去洗澡。惟案情不屬嚴重且被告年輕，終判被告接受兩年感化令。