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機場海關偵破兩宗女旅客販毒 一涉體內藏1公斤可卡因 (18:16)

海關偵破兩宗航空旅客販運毒品案件，一宗涉體內藏毒，一宗則涉行李藏毒，涉案毒品合共市值共270萬元，兩名女外籍旅客涉嫌販運危險藥物被捕。

首宗案件涉及一名42歲報稱清潔工人的女外籍旅客，她從由巴西里約熱內盧出發，經巴西聖保羅及卡塔爾多哈抵港。香港毒品調查科高級調查主任鄒永昌指，根據該名涉案人士的回程機票，她應會留港20日，雖然她的行李中沒有違禁品，但只有少量個人物品，預定酒店的日數亦較20天少。海關人員懷疑她體內藏毒，將她送醫院檢查，醫院確認她體內藏有異物。海關以販毒罪將她拘捕，交給海關毒品調查科深入調查。目前該名涉案人士已經排出127粒共重1公斤的懷疑可卡因。醫生檢查後，相信她體內還有剩餘毒品未排出，會繼續留在醫院接受醫學觀察。案件將於明天西九龍裁判法院提堂。

另一宗案件涉及一名68歲報稱無業的女外籍旅客，她從埃塞俄比亞阿迪斯阿貝巴經卡塔爾多哈抵港，清關時海關人員發現她其中一個手提袋即使清空後仍然異常沉重。海關以X光機檢查，發現手袋內部異常複雜，打開檢查，裏面各藏有一塊、共兩塊、合共1.5公斤懷疑可卡因，於是以販毒罪名將她拘捕，由於案件仍然調查中，鄒不排除會有更多人被捕。

鄒表示，通關後販毒分子利用航空旅客偷運毒品入境案件有所增加。自2月6日全面通關後，海關毒品調查科已經處理12宗航空旅客販毒案件，共檢獲超過27公斤懷疑可卡因及懷疑冰毒。價值超過港幣2100萬元，12宗案件中，一共有15名涉案人士被捕。

相關字詞﹕海關 販毒

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