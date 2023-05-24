房委會通過加強打擊濫用公屋措施　資產申報縮短至每兩年一次 (18:21)

新措施下，如市民因濫用公屋而被收回單位，5年內不可再申請公屋，較現時的兩年限期長；房委會亦收緊子女加戶安排，若容許年長租戶戶籍內已有成年子女，不可再申請加入其他成年子女。房委會亦檢討屋邨扣分制，將亂拋垃圾、胡亂傾倒廢料等不當行為，扣分「加辣」。

資助房屋小組委員會主席黃碧如說，今次作出修訂是希望打擊濫用公屋，以將珍貴的公屋資源聚焦分配予最有需要的市民，難以估計有多少公屋會因此騰空，但相信以往有濫用的情況屬個別事件。她又說，房委會需時宣傳及教育，讓租戶明白修訂措施對他們的影響；亦要重新設計申報表格等，相信10月起推行是適當時機。

黃碧如又指出，新申報機制只會要求居民回答簡單問題，認為不會造成過度滋擾，而目前房委會有足夠的人手應付，會使用科技等減輕新增的工作量。

小組委員會委員梁文廣就說，相信社會大眾認同擁有其他物業、丟空公屋的人士，應將公屋交還。他希望當局加強抽查力度，例如與土地註冊處及稅務局連結資料，認為未來要加強防止有租戶瞞報擁有境外資產及內地資產，例如與內地加強協作。