兩男涉7.1紙箱冒煙案　興趣班導師稱對同案被告行為不知情 (15:12)

被告李浩琛(31歲)為興趣班導師。同案被告原柱健(30歲，文員)前日於開審前，改為認罪，須還押候判。

李供稱，他與原於2019年底在一個關於飲食的網絡群組內認識，並形容對方為「啱傾嘅朋友」，當日李找原到灣仔的電腦商場購物，因為想對方幫忙搬送東西。兩人見面後，先到李的工作地點，即炮台山某教育中心內放低背囊，其後前往灣仔。

李續指，他一度走入軒尼詩道的快樂蜂(Jollibee)餐廳洗手間內如廁，期間原離開及不知所踪，待兩人再見面時，原指電腦商場已關門，並與李在快樂蜂餐廳用膳。及後李聽到輕微的「卜」一聲，原建議「不如出去望吓」，李才走出餐廳外觀看。兩人用膳後，原指有事要辦，著李先行離開。

控方盤問時指出，當日兩人先到教育中心，並不只為放低背囊，而是為製作煙霧彈而作準備製作煙霧彈、其後兩人在洗手間內混合煙霧彈原料，以及李目睹紙箱起煙後不感擔心，因為他知道起煙的原因。李對以上說法均表示否認。

至於警方在李的寓所搜出粉末，李表示與家人同住，案發後才知家中一個背囊及一個旅行箱內分別藏有粉未，但他不知屬於誰。李亦對教育中心的粉末不知情，並指他教導孩童上科學興趣班時，實驗中不會涉及產生煙霧。