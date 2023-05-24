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審計主任涉用假安心出行　曾向檢查人員表示「㩒錯」 (14:56)

疫苗通行證去年年底取消，45歲審計署審查主任涉嫌在灣仔入境事務大樓使用虛假「安心出行」應用程式。他否認一項「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪，案件今（24日）在東區裁判法院開審。助理首席入境事務主任供稱，被告曾表示「㩒錯咗」、「畀次機會吖」，他聞言回應「幫唔到你，所有犯法都有既定程序」。

本案被告為莫冠恒，涉案日期為2021年11月1日。承認事實指，被告的上班樓層為入境大樓25樓。

入境事務助理員徐詩敏供稱，當日她負責檢查進入大樓人士的「安心出行」程式及職員證，被告展示的手機畫面無「安心」標誌，她要求被告返回上一頁，看到「輸入地址」一欄，與官方版本有異，遂轉介予上司處理。辯方盤問時指，升降機11及12號通往24至27樓，而該處為大堂後方，人士如要上樓需繞後。徐稱不清楚，但同意入境處無派人在該處檢查。

助理首席入境事務主任林基恒表示，他曾向被告查詢程式的事宜，隨後拒絕他進入並通知警方。他在盤問下稱無聽過大樓實施「departmental（部門的）」及「central（中央的）」兩種措施，但認為通往24至27樓的檢查站應有人駐守，只是並非入境處派駐的人。林亦説知悉25樓一半範圍屬於審計署，惟對於11至12號升降機是否貼有二維碼供人掃描，就「冇印象有」。審訊午續。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 安心出行 入境處

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