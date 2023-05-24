男警盜女網友信用卡再勒索對方　判囚兩年 (14:40)

案件今於暫代區院的荃灣法院處理，被告陳子浩承認盜竊、勒索、拒捕、以欺騙手段取得財產等共5罪，另一項企圖以欺騙手段取得財產罪獲存檔法庭。辯方求情指，被告在警隊表現良好，僅因一時貪念犯錯，或因本案失去工作。辯方又指，被告以性交影片勒索事主X，只是「空洞的威嚇」，實際上他沒有拍片，亦沒有利用警員身分獲利。

溫官表示，無論被告聲稱的私密片段是否真實存在，被威嚇的X仍會感到驚慌惶恐，本案嚴重之處在於X相信被告才發生親密行為，被告反而利用這個機會傷害X，反映案情有一定嚴重性。

案情指，被告於2022年透過交友程式認識X，兩人交換裸照，並相約在酒店發生性行為。X洗澡後發現被告已離開，而X的信用卡不知所蹤。不久，被告透過Telegram表示「我上次拍咗你片」，威脅X支付8000元，否則將影片發予X的朋友。被告曾改口索價1.5萬元和4萬元，經商討後改為兩萬元。被告要求X將款項放入尖沙咀一個信箱，收款時遭警員截停，其間激烈反抗。被告當場指自己「做緊嘢」，調查發現他在當值期間離開警署，駕駛無標記警車在尖沙咀徘徊。