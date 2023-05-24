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青年涉藏子彈罪成囚9年9個月 　官指藏彈房間未上鎖或被人隨意使用 (13:01)

20歲男生涉於2018年底在紅磡的住所，受友人所託管有逾400粒子彈，他否認一項無牌管有槍械或彈藥罪受審，陪審團昨裁定他罪成，案件押後今（24日）於高等法院處理判刑。暫委法官游德康認為子彈放在沒有上鎖的房間角落，可被進入單位的人隨意拿走使用，傷害他人，「令人不寒而慄」，若不慎被歹徒取得，將嚴重威脅社會安全，終判被告囚9年9個月。

被告梁頌仁（案發時20歲，現年24歲）一項無牌管有槍械或彈藥罪成。辯方求情指，被告不是隨身管有彈藥，而是藏在房間書枱抽屜的深處，他無任何意圖使用，讓他人接觸的機會亦微乎其微，潛在風險小；被告無案底，家庭背景良好，中學的訓導主任指被告在校6年未曾遲到，沒有任何違規或缺點，累積了17個優點。

辯方又形容本案是不幸事件，被告因信錯朋友犯案，而他在還押的4年4個月間不曾虛度光陰，一直努力鍛煉身體，更與外籍囚友溝通，學習英文，父母亦一直支持他，幾乎每日到赤柱探望，希望法庭從輕發落，讓被告繼續學業。

游官判刑時指，案中無證據顯示被告是主腦，但他作為運送及儲存者的角色，亦是重要一環。被告與友人「阿高」的訊息會自動刪除，加強隱秘程度，亦增加調查的難度，「反映背後的暗黑意圖」；雖然被告沒有管有槍械，嚴重程度較低，但被告亦非在街上隨意檢起彈藥，增加嚴重程度，終判囚9年9個月。

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