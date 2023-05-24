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男子以千元賄賂護士換疫苗接種紀錄　判囚6個月 (12:38)

在地區康健中心工作的25歲男子報稱接種新冠疫苗後身體不適，遂向疫苗接種中心的護士出示寫上「幫幫忙」的紙張，嘗試以1000元行賄換取疫苗接種紀錄。男子早前承認一項向代理人提供利益罪，今（24日）於西九龍裁判法院被判監禁6個月。署理主任裁判官香淑嫻批評，被告自私用錢賄賂護士，使她偏離職守、同流合污。

被告張展衡在地區康健中心任職健康策劃員。辯方求情稱，被告的背景報告正面，顯示他有悔意，望法庭採取較低量刑起點，予以輕判。

香官判刑時引述案例指，香港多年來努力擺脫貪污成為廉潔社會，針對貪污案件，需要嚴格判處具阻嚇性刑罰，不能姑息。香官續指，本案不存在例外情况，並涉及公共衛生因素，當時疫情嚴峻，政府推行措施擊退疫情，但被告自私用錢賄賂護士，意圖使她偏離職守、同流合污。

香官又指，被告聲稱患心肌炎並無醫學根據，他沒按照醫生指示進行身體檢查，以及接種疫苗。由於被告認罪、沒有案底，他在調查期間與廉署合作，以9個月監禁為量刑起點，就他認罪扣減三分之一刑期。

案情指，被告去年9月21日在葵涌林士德體育館的社區疫苗接種中心將一張紙遞給護士，紙上寫有「我打完第一針有心肌炎，醫生開過兩次豁免紙，但係依家唔肯再開」、「公司又逼住要打咗針先可以返工，求吓你，幫幫忙」。被告遭護士拒絕後，又給1000元予對方，護士同樣拒絕。被告在警誡下承認付錢以取得疫苗接種紀錄，保住工作。

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