被問2元優惠濫用情况　港鐵指持續有查飛　若收緊政策將配合政府 (12:16)

近日有聲音認為優惠為政府帶來龐大財政負擔，要求檢討。特首李家超昨在行政會議前回應指，現階段最重要是檢視濫用情况並嚴厲處理。港鐵主席歐陽伯權今（24日）在周年大會前見傳媒被問及港鐵濫用情况，表示一直有工作人員查票，亦有處理機制。至於有議員建議將2元加至3元，歐陽則表示相關政策屬政府主導，港鐵將配合政府。
港鐵行政總裁金澤培補充指，不希望有人濫用任何優惠計劃，而現時港鐵若發現有人違反票務條例，會即時徵收附加費，以及作出罰款，若情况嚴重，會作出檢控。
歐陽伯權亦被問及，平日發生列車事故而回贈乘客則選在周末會否不夠周全，指周末回贈是想鼓勵家庭出行，又說過去4日感謝日已有1700萬人次受惠，形容相當受歡迎。另外，歐陽表示，現時東鐵線馬場正安裝閘門，又說意識到閘門的重要性，閘門一旦安裝完成就即時投入使用。
港鐵指，本港與內地恢復通關後鐵路業務客流量每個月皆有上升，本地客已回復到疫前的9成，而跨境客則約回復至7成，對2023年展望樂觀，鐵路業務將有不錯的增長。至於港鐵大嶼山小蠔灣發展項目第1期今年2月流標，行政總裁金澤培說，本港剛開始復常，樓市復蘇步伐比預期慢，但相信隨著本港經濟改善，樓市會興旺，將視乎市況適時推出小蠔灣項目。