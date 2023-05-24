新浦崗電單車維修中心冒煙起火 凌晨升為三級火　一名消防員受傷 (10:30)

維修中心負責人連先生今晨返回善後了解情況，他表示在上址開業已廿年，廠房面積約3,000呎，用作維修及陳列室，存放新車及客人維修的電單車，每輛價值數萬至十多萬元，連同倉內零件共值數百萬元。現時消防仍在場調查中，未能進入了解損毀情況。連先生指昨傍晚6時收舖，員工亦全部離開，有指引員工收工前，必須拔除所有電源，包括充電器，暫時未知火警起因。

消防處消防區長陳國銘表示，昨晚8時11分接報，四美街一間電單車維修中心發生火警，消防員約於3分鐘後到場，並展開滅火救援工作。由於火場充斥大量濃煙及溫度頗高，消防員須持續射水降溫及散煙工作，但期間發生多次爆炸，消防遂於今晨零時23分將火升為三級。行動中共出動195名消防及救護員、38輛消防車及6輛救護車，動用2條喉及4隊煙帽隊灌救。

火勢約於凌晨2時15分被包圍，2時50分受控，並於3時45分大致將火救熄。火警中，共疏散29人到安全地方，一名消防員感到不適。火場位於工廈地下面積約10米乘10米位置，陳指滅火行動中遇到困難，因救火期間發生多次爆炸，須即時將消防員撤離，再作重新部署。而且火場面積頗大，閣樓有不同間隔，並存放大量雜物，令灌救推進上遇到困難。另外，電單車維修中心內存放約50部電單車及大量電單車零件，包括輪胎、塑膠外殼等，當中大部分電單車焚毀。火警大致被救熄後，火警調查員亦隨即到場進行調查。陳國銘指，現場總指揮因應當時環境，曾經發出停止動員訊息，但由於火場有變化，曾發生多次爆炸，因此將火警升為三級。初步起火單位消防設備運作正常，致於其他消防設施，若調查發現有違規情況會作出跟進。

消防處高級救護主任陳昌輝指，一名消防員救火期間出現脫水及熱衰竭迹象，由救護車送往伊利沙伯醫院治理，須留院觀察，情況穩定。

警務處黃大仙軍裝巡邏小隊督察溫文健稱，警方於昨晚8時12分接獲新蒲崗利森工廠大廈保安員報案，指上址一間電單車車房冒出濃煙，警方隨即派員到場協助。火警期間，封鎖五芳街、四美街近六合街一段道路。