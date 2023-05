國泰即時解僱三名被投訴機艙服務員 總裁向各界致歉  (22:26)

林紹波又指,為避免同類事件再發生,將親自領導跨部門的工作小組作全面檢討,重新審視服務流程、人員培訓和相關制度,最重要確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客,在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

有內地乘客投訴乘搭國泰航空時遭受歧視及不禮貌對待,國泰航空早前在於微博發聲明,指涉事空中服務員已停職,國泰將於三日內公布處理結果。

該名內地乘客昨日(22日)在內地社交媒體「小紅書」發帖稱「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」,提及乘搭5月21日國泰航空CX987航班由成都飛往香港,座位靠近空中服務員備餐及休息處。該乘客稱,自坐下開始,不斷聽見空中服務員用英文及粵語抱怨,並上載錄音,當中提及有人取笑有內地乘客錯把「carpet(地氈)」當成「blanket(毛氈)」,有空中服務員笑稱「if you cannot say blanket in English,you cannot have it(若你不能以英文說出毛氈,就不能獲得它)」。該乘客亦在貼文中列出機上觀察到的歧視現象,包括有乘客嘗試用英文詢問如何填寫入境卡,得到空中服務員不耐煩的回應;有老人在安全信號燈未熄滅時,抱著小孩上廁所。空中服務員在後面,先用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅,請回到座位」,及後用粵語跟她同事說「他們聽不懂人話啦」。