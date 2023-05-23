國泰即時解僱三名被投訴機艙服務員 總裁向各界致歉  (22:26)

有內地乘客投訴乘搭國泰航空時遭受歧視及不禮貌對待事件有新進展，國泰航空行政總裁林紹波晚上發聲明，稱國泰已完成對事件調查，依據公司的規章制度解僱三名涉事機艙服務員，又形容國泰會對個別員工嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為秉持「零容忍」態度，絕不姑息，並向受影響的乘客和社會各界表示誠摯的歉意。
林紹波又指，為避免同類事件再發生，將親自領導跨部門的工作小組作全面檢討，重新審視服務流程、人員培訓和相關制度，最重要確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。
有內地乘客投訴乘搭國泰航空時遭受歧視及不禮貌對待，國泰航空早前在於微博發聲明，指涉事空中服務員已停職，國泰將於三日內公布處理結果。
該名內地乘客昨日（22日）在內地社交媒體「小紅書」發帖稱「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」，提及乘搭5月21日國泰航空CX987航班由成都飛往香港，座位靠近空中服務員備餐及休息處。該乘客稱，自坐下開始，不斷聽見空中服務員用英文及粵語抱怨，並上載錄音，當中提及有人取笑有內地乘客錯把「carpet（地氈）」當成「blanket（毛氈）」，有空中服務員笑稱「if you cannot say blanket in English,you cannot have it（若你不能以英文說出毛氈，就不能獲得它）」。該乘客亦在貼文中列出機上觀察到的歧視現象，包括有乘客嘗試用英文詢問如何填寫入境卡，得到空中服務員不耐煩的回應；有老人在安全信號燈未熄滅時，抱著小孩上廁所。空中服務員在後面，先用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」，及後用粵語跟她同事說「他們聽不懂人話啦」。