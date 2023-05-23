國泰即時解僱三名被投訴機艙服務員 總裁向各界致歉  (22:26)

林紹波又指，為避免同類事件再發生，將親自領導跨部門的工作小組作全面檢討，重新審視服務流程、人員培訓和相關制度，最重要確保所有國泰員工必須尊重來自不同背景及文化的旅客，在所有的服務地區均提供專業且一致的服務。

有內地乘客投訴乘搭國泰航空時遭受歧視及不禮貌對待，國泰航空早前在於微博發聲明，指涉事空中服務員已停職，國泰將於三日內公布處理結果。

該名內地乘客昨日（22日）在內地社交媒體「小紅書」發帖稱「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」，提及乘搭5月21日國泰航空CX987航班由成都飛往香港，座位靠近空中服務員備餐及休息處。該乘客稱，自坐下開始，不斷聽見空中服務員用英文及粵語抱怨，並上載錄音，當中提及有人取笑有內地乘客錯把「carpet（地氈）」當成「blanket（毛氈）」，有空中服務員笑稱「if you cannot say blanket in English,you cannot have it（若你不能以英文說出毛氈，就不能獲得它）」。該乘客亦在貼文中列出機上觀察到的歧視現象，包括有乘客嘗試用英文詢問如何填寫入境卡，得到空中服務員不耐煩的回應；有老人在安全信號燈未熄滅時，抱著小孩上廁所。空中服務員在後面，先用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」，及後用粵語跟她同事說「他們聽不懂人話啦」。