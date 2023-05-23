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科大「獨角獸日」展示逾90家科企創業成果 有科企冀納港人才到深圳就業 (21:43)

香港科技大學今（23日）舉辦「獨角獸日」（Unicorn Day）展示科大畢業生科研創業成果，共有5家獨角獸企業或上市公司、以及86間初創企業參與，範圍涵蓋健康科技、可持續發展、機械人與人工智能等。在今年1月上市、總部設於深圳的望塵科技（Gala Sports），主力開發移動體育模擬遊戲，其合伙人兼首席執行官（CEO）賈小東表示，本港大學畢業生具國際視野，因此冀吸納本港人才，並與本港學者合作開發新技術。

賈小東2012年在科大完成電信學碩士，與另外數名分別來自上海交通大學、北京大學及美國南加州大學的合夥人在2013年成立望塵科技。公司今年1月在港上市，主力業務是開發移動體育模擬遊戲，例如足球及藍球等。望塵科技現有約380名員工，當中270人屬研發類工種，公司分別在深圳及成都設辦事處。

賈表示，過去多年一直有與內地大學合作，但認為部分大學「還是比較傳統的思維」，只純粹研究技術，沒有想去把東西做成產品或服務、對社會構成影響，反之香港科技大學在科研商品化有優勢，因此冀探討與本港大學學者合作，開發新技術。

他又期望來港吸引人才到其公司就業，指其公司現有不少遊戲項目待開發，「處於空置狀態」，有待具能力者帶領，小項目需30至50人、大則需100至200人。他公司的研發人員集中在深圳，認為本港大學能培訓優秀人才，亦更具國際視野，將有助公司打入國際市場。

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