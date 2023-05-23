醫管局指器官「南下」的機會大於「北上」　籲市民勿放棄捐贈 (18:57)

李錦滔表示，過去幾年香港在遺體捐贈的數字令人失望，以腎臟為來例，等待器官捐贈的病人達2200個，而遺體移植及捐贈的數字僅為4、50個，而內地捐贈的數字較多，且有一部分屬「佢哋用唔到」。

李錦滔亦被問及，為何器官捐贈者不應排除某一地區的受贈人，表示器官捐贈是出於愛心，不問種族、年齡、性別、職業，而過去本港不管是捐贈者或是受贈者，資料都是互不公開的，強調不會限定捐贈的器官能幫助哪一個種族或性別的病人。另外，他亦表示，對中央名冊受到不正當的干擾感到痛心，又說見到近年的捐贈數字等現象，「有少少擔心香港人嘅愛心」。

瑪麗醫院肝臟移植中心陳智仁解釋兩地器官移植互助機制可能的運作流程，當內地出現未有合適病人接受的捐贈器官，即「第二層器官」，則會通知香港方面，由本港前線醫護人員將檢視是否有適合接受移植的病人。他亦強調，兩地等候移植器官的輪候名冊資料不互通。