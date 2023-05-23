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兩男涉襲落單便衣警罪成候判　官指被告自願招認 (18:02)

於2020年2月29日，即港鐵太子站8．31事件半周年，示威者聚集在旺角一帶，有便衣警「落單」被人追打並遭脫去頭盔。兩名男子各被控企圖襲擊在正當執行職務的警員罪及盜竊罪，今（23日）於西九龍裁判法院被裁定全部罪成。裁判官施祖堯接納兩人均自願作出招認，分別「衝埋去想打」警員，以及出於貪心而取走警員頭盔。案件押後至6月7日判刑，以待索取背景報告，其間被告需要還押。

被告張家培（25歲，升降機技工）被控在西洋菜南街近豉油街企圖襲擊警員34731，另一被告方智勇（40歲，物理治療助理）則被控偷竊一個警察頭盔。辯方求情稱，張在患有腦膜炎的父親住院期間每天送飯，張為人善良孝順；方目前修讀綜合治療師課程，將於本月底考試，望可讓他保釋候判。

辯方早前爭議兩被告的招認口供能否呈堂。施官先引述張家培供稱，於同年4月被捕時，他遭警員打腹部和胸口，警方指若張肯認傷人罪，最多判囚半年，張感驚慌故不自願地招認；警員則稱，張被捕後自願陳述事件，不能歸咎於警方。施官認為，張曾解釋衝向警方是「想睇戲」，張反而提出警方質疑的說法，證供是自相矛盾並不合理。

至於方智勇作供指，他在4月被捕時遭警員恐嚇解鎖手機，對方揮拳狀似打他，又說會送他到新屋嶺扣留中心，警員誘使他認罪。方又稱，多年前因工作事故被診斷患有創傷後壓力症候群，在錄影會面期間產生幻聽。施官認為方的證供不合理、不一致，指他當時並非精神病發，他和警方「交易」，透過合作換取早點離開。

施官指兩人非在不公平情况下作出招認，而且張衝往警員直至對方擎槍，屬有意圖襲警；方沒報警歸還所拾到的頭盔，卻交予陌生人，是剝奪物主的權利。

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