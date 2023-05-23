明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

27歲幼兒工作員涉童樂居案囚12個半月　官指虐待9名兒童手法粗野 (17:40)

香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，累計34名職員被起訴，27歲幼兒工作員早前承認9項虐兒罪。裁判官今（23日）在九龍城裁判法院判刑指，即使假設被告需阻止幼童的違規行為而作身體接觸，也應使用較溫柔的手法，被告行為「粗野」，令法庭「萬分驚訝」，亦不尊重幼童照顧者的身分，終判她入獄4個月34周。

被告馮凱琍早前承認於2021年12月1日至12月21日期間虐待9名年齡3歲或以下的幼童。辯方今進一步求情指，被告向感化官表露悔意，對幼童十分慚愧；她承認守法意識薄弱，同時明白此並非犯案理由。辯方望所有刑期同期執行。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，不評論童樂居的工作環境，但即使院舍面臨人手不足的問題，被告作為幼童照顧者，理應知道涉案行為不恰當，她自行放棄操守犯下「極端錯誤」。其中男童G及P案發時只有1歲，特別脆弱，稍微碰撞便容易有瘀傷、腦部受創等，被告膝跪G和掌摑P，致P頭部撞牆。

被告亦強行將兩歲男童B的雙腿分開作「劈腿」動作，以及在身分不詳兒童耳邊跺地；另有5名幼童的頭部遭拍打。黃官認為，該身分不詳兒童承受了「視覺及體感上的震撼」，雖無證據顯示9人有明顯傷勢，惟可以想像他們均承受相當程度的痛楚。黃官又批被告情緒失控而發洩在幼童上，其中更試過同一天襲擊4次，絲毫看不到她對幼童的關愛。考慮量刑整體性，黃官下令部分刑期分期執行。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 童樂居

上 / 下一篇新聞