27歲幼兒工作員涉童樂居案囚12個半月　官指虐待9名兒童手法粗野 (17:40)

被告馮凱琍早前承認於2021年12月1日至12月21日期間虐待9名年齡3歲或以下的幼童。辯方今進一步求情指，被告向感化官表露悔意，對幼童十分慚愧；她承認守法意識薄弱，同時明白此並非犯案理由。辯方望所有刑期同期執行。

署理主任裁判官黃雅茵判刑時指，不評論童樂居的工作環境，但即使院舍面臨人手不足的問題，被告作為幼童照顧者，理應知道涉案行為不恰當，她自行放棄操守犯下「極端錯誤」。其中男童G及P案發時只有1歲，特別脆弱，稍微碰撞便容易有瘀傷、腦部受創等，被告膝跪G和掌摑P，致P頭部撞牆。

被告亦強行將兩歲男童B的雙腿分開作「劈腿」動作，以及在身分不詳兒童耳邊跺地；另有5名幼童的頭部遭拍打。黃官認為，該身分不詳兒童承受了「視覺及體感上的震撼」，雖無證據顯示9人有明顯傷勢，惟可以想像他們均承受相當程度的痛楚。黃官又批被告情緒失控而發洩在幼童上，其中更試過同一天襲擊4次，絲毫看不到她對幼童的關愛。考慮量刑整體性，黃官下令部分刑期分期執行。