港大與科技園合作成立「細胞治療實驗室」　發展療法助心血管病及血癌患者 (15:26)

新實驗室已獲「良好生產規範（GMP）」及「先進療法產品（ATPs）」認證。劉澤星在開幕禮致辭時表示，現時「大B-細胞淋巴瘤」或急性淋巴細胞白血病等患者可接受嵌合抗原受體T細胞（CAR-T）治療，惟相關成本高昂，而本地製造相關細胞則可壓低成本。他指出，預計在5年內推出有關CAR-T細胞和幹細胞療法的臨牀試驗，而為進一步推動本地研究成果商品化，港大將於2026年落成的葛量洪醫院賽馬會臨牀創新與發現中心，建立規模為新實驗室近10倍的GMP實驗室，預料屆時可處理更大規模的基因及細胞治療。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，新實驗室有望為細胞療法帶來革命性發展，並未須接受CAR-T細胞療法的病人帶來新希望。他補充，期望本港生產具更高安全標準和質量的創新療法後，可以吸引更多投資者加入本地市場。

至於建立新實驗室成本為何，港大細胞治療實驗室學術領導、港大醫學院臨牀醫學學院內科學系系主任暨內科學系講座教授（心臟學）謝鴻發向記者表示，新實驗室現時有4名科研人員，每人的培訓成本為100萬港元、硬件成本則為4000萬元。