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內地客指國泰空姐歧視　國泰：涉事空中服務員已停職　官媒評論：應重拳整頓 (15:58)

有內地乘客投訴乘搭國泰航空時遭受歧視及不禮貌對待，國泰航空於微博發聲明，指涉事空中服務員已停職，國泰將於三日內公布處理結果。

該名內地乘客昨日（22日）在內地社交媒體「小紅書」發帖稱「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」，提及乘搭5月21日國泰航空CX987航班由成都飛往香港，座位靠近空中服務員備餐及休息處。該乘客稱，自坐下開始，不斷聽見空中服務員用英文及粵語抱怨，並上載錄音，當中提及有人取笑有內地乘客錯把「carpet（地氈）」當成「blanket（毛氈）」，有空中服務員笑稱「if you cannot say blanket in English,you cannot have it（若你不能以英文說出毛氈，就不能獲得它）」。該乘客亦在貼文中列出機上觀察到的歧視現象，包括有乘客嘗試用英文詢問如何填寫入境卡，得到空中服務員不耐煩的回應；有老人在安全信號燈未熄滅時，抱著小孩上廁所。空中服務員在後面，先用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅，請回到座位」，及後用粵語跟她同事說「他們聽不懂人話啦」。

該乘客亦稱自己在港生活11年，又形容航程中心情沒有一刻是「不心痛、不難過、不憤怒」，並在落機前找乘務長了解情况，並表明會正式投訴。

事件迅速在內地社交平台發酵，並登上「微博熱搜」，國泰航空昨晚約10時在新浪微博發表聲明致歉，並會嚴肅調查處理此事。今日下午1時半左右，該乘客在小紅書再發布貼文指，已與國泰航空客服主管及客艙乘務總負責人電話溝通，表明希望可以對外公開調查結果，以及對相關人員的處理方案，又希望他們能聆聽乘客意見，加強培訓機制等。該乘客亦引述稱國泰高層今早針對此事召開會議。投訴人又指，有很多人認為他多管閒事，和激化矛盾，但他指要「為正義發聲，哪怕我地的行為能夠對歧視者產生一點點震懾，讓他們覺得歧視是有後果的，那就夠了」。

《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」評論事件，指事件令人震驚，又指事件並非孤例，質疑由外國人成立、母公司有英資背景的國泰，企業文化似乎「保留了某種崇拜洋人、尊重香港人而看不起內地人的乖戾情緒和莫名優越感」，指國泰「不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上刹停歪風。」

「俠客島」又批評，一個在全世界有業務的航空公司對乘客抱有地域性歧視，「只能暴露公司的業務素質之低，暴露部分人的國族認同偏差、心理扭曲以及文化和專業素養之低」，指香港發展離不開國家和內地的支持，「內地遊客是香港服務業的衣食父母之一」，無論從哪個角度，員工歧視說普通話的內地人，都是絕不應該發生之事。

不過，文章又指，國泰航空不代表香港服務業，更不能代表香港，認為事件在屬「局部和偶發」，稱本港正日益重視普通話，年輕一代的普通話水準突飛猛進，公務員隊伍對普通話的要求越來越高，相信香港「崇拜英語而看不起普通話的逆流，勢必將湮滅於歷史大潮。」

相關字詞﹕編輯推介 國泰

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