內地客指國泰空姐歧視　國泰：涉事空中服務員已停職　《人民日報》俠客島評論：應重拳整頓 (15:58)

該名內地乘客昨日(22日)在內地社交媒體「小紅書」發帖稱「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」,提及乘搭5月21日國泰航空CX987航班由成都飛往香港,座位靠近空中服務員備餐及休息處。該乘客稱,自坐下開始,不斷聽見空中服務員用英文及粵語抱怨,並上載錄音,當中提及有人取笑有內地乘客錯把「carpet(地氈)」當成「blanket(毛氈)」,有空中服務員笑稱「if you cannot say blanket in English,you cannot have it(若你不能以英文說出毛氈,就不能獲得它)」。該乘客亦在貼文中列出機上觀察到的歧視現象,包括有乘客嘗試用英文詢問如何填寫入境卡,得到空中服務員不耐煩的回應;有老人在安全信號燈未熄滅時,抱著小孩上廁所。空中服務員在後面,先用粵語廣播「安全信號燈還未熄滅,請回到座位」,及後用粵語跟她同事說「他們聽不懂人話啦」。

該乘客亦稱自己在港生活11年,又形容航程中心情沒有一刻是「不心痛、不難過、不憤怒」,並在落機前找乘務長了解情况,並表明會正式投訴。

事件迅速在內地社交平台發酵,並登上「微博熱搜」,國泰航空昨晚約10時在新浪微博發表聲明致歉,並會嚴肅調查處理此事。今日下午1時半左右,該乘客在小紅書再發布貼文指,已與國泰航空客服主管及客艙乘務總負責人電話溝通,表明希望可以對外公開調查結果,以及對相關人員的處理方案,又希望他們能聆聽乘客意見,加強培訓機制等。該乘客亦引述稱國泰高層今早針對此事召開會議。

《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」評論事件,指事件令人震驚,又指事件並非孤例,質疑由外國人成立、母公司有英資背景的國泰,企業文化似乎「保留了某種崇拜洋人、尊重香港人而看不起內地人的乖戾情緒和莫名優越感」,指國泰「不能只是每次道歉,而應重拳整頓,建章立制,從根子上刹停歪風。」

「俠客島」又批評,一個在全世界有業務的航空公司對乘客抱有地域性歧視,「只能暴露公司的業務素質之低,暴露部分人的國族認同偏差、心理扭曲以及文化和專業素養之低」,指香港發展離不開國家和內地的支持,「內地遊客是香港服務業的衣食父母之一」,無論從哪個角度,員工歧視說普通話的內地人,都是絕不應該發生之事。

不過,文章又指,國泰航空不代表香港服務業,更不能代表香港,認為事件在屬「局部和偶發」,稱本港正日益重視普通話,年輕一代的普通話水準突飛猛進,公務員隊伍對普通話的要求越來越高,相信香港「崇拜英語而看不起普通話的逆流,勢必將湮滅於歷史大潮。」