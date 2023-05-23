瑞士漢「和你Lunch」阻內地人入遮打花園罪脫兼獲訟費　律政司不服上訴指自招嫌疑 (13:39)

律政司署理高級助理刑事檢控專員蕭啟業首先陳辭指，瑞士籍答辯人Progin Marc Gerard（76歲）一直在人群當中，知悉該內地人被情緒高漲的群眾指罵，惟在內地人打算進入遮打花園時，答辯人走到內地人面前，刻意關上門，令他無法內進及離開現場，其後遭一名不知名人士拳打。律政司一方認為答辯人的行為自招嫌疑，亦引致內地人被打，雖然原審裁判官無法判斷他在案發時的意圖，但他是否自招嫌疑應與意圖犯案無關。

答辯方回應時，澄清本案的控罪涉及在公眾地方擾亂秩序而非襲擊該內地人，故律政司一方不宜稱內地方為「受害者（victim）」。答辯方強調，答辯人在場只為拍照，他擋着門只為拍攝內地人與群眾的畫面，而原審裁判官已裁定無法判斷答辯人案發時的意圖，訟費裁決不應偏離此事實，否則答辯人變相不論是否有罪亦遭懲罰。