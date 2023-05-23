雙程證男擲死家貓囚兩個半月 (13:14)

操普通話的被告張明成（44歲）被指於今年1月28日，在深水埗福榮街某單位殘酷地對待，而導致一隻貓受到不必要的痛苦。

辯方求情指，被告正在申請單程證來港定居，他教育程度為中三，依賴積蓄維生，沒有案底。被告本身非討厭小動物，他養了一隻狗和兩隻龜，因事前一晚兒子被抓傷，才一時衝動犯案，本案不涉變態反常虐待方式，被告還押十日已嘗鐵窗滋味。

香官批評被告虐待貓隻的手法殘酷，明顯用力將貓隻擲落地上，雖然貓隻曾經抓人，但貓會抓人乃是正常，而且沒造成嚴重傷勢。香官認為，被告不想繼續養貓遂擲死牠，該貓隻多處骨折，地上留有一大灘血，顯然是被告發泄情緒而擲貓。香官考慮到被告沒使用武器，本案為個別事件，以4個半月監禁為量刑起點，就被告事後報警額外減刑兩周。

同意案情指，被告與同住的17歲兒子就是否繼續養貓爭執，其間兒子聽聞聲響，並發現貓隻躺在地上。被告在警誡下稱，將貓捉起時被牠抓和咬，一時激動才把貓扔死。漁護署檢驗後發現貓隻有瘀傷、部分腦袋外露。