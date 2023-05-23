明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

雙程證男擲死家貓囚兩個半月 (13:14)

持雙程證的無業男子因為家中飼養的幼貓抓傷其兒子，擔心貓隻年老後會對人有危險，欲放走家貓，他和兒子為此爭執時將貓重擲地上致死。無業男子今（23日）在西九龍裁判法院承認一項殘酷對待動物罪。署理主任裁判官香淑嫻指，就算貓隻抓人，只要放手即可，貓從高處跳落地不會有事，惟被告在短短數呎擲下重傷死亡，可想而知被告當時力度多大，直斥顯然是被告發泄情緒擲死貓，判囚2個半月。

操普通話的被告張明成（44歲）被指於今年1月28日，在深水埗福榮街某單位殘酷地對待，而導致一隻貓受到不必要的痛苦。

辯方求情指，被告正在申請單程證來港定居，他教育程度為中三，依賴積蓄維生，沒有案底。被告本身非討厭小動物，他養了一隻狗和兩隻龜，因事前一晚兒子被抓傷，才一時衝動犯案，本案不涉變態反常虐待方式，被告還押十日已嘗鐵窗滋味。

香官批評被告虐待貓隻的手法殘酷，明顯用力將貓隻擲落地上，雖然貓隻曾經抓人，但貓會抓人乃是正常，而且沒造成嚴重傷勢。香官認為，被告不想繼續養貓遂擲死牠，該貓隻多處骨折，地上留有一大灘血，顯然是被告發泄情緒而擲貓。香官考慮到被告沒使用武器，本案為個別事件，以4個半月監禁為量刑起點，就被告事後報警額外減刑兩周。

同意案情指，被告與同住的17歲兒子就是否繼續養貓爭執，其間兒子聽聞聲響，並發現貓隻躺在地上。被告在警誡下稱，將貓捉起時被牠抓和咬，一時激動才把貓扔死。漁護署檢驗後發現貓隻有瘀傷、部分腦袋外露。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞