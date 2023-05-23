五旬婦認圖食貓判緩刑　求情稱學歷低以為本港可「食死貓」 (12:24)

無業的被告張蘭嬌（現年59歲）被指於2023年3月1日在深水埗白田邨一單位，屠宰一隻貓隻以作食物。辯方求情稱，育有三名子女的被告讀至小學，她知道不可宰食貓狗，但以為已死貓狗則不受規管；本案不涉商業行為或多人犯案，被告現有悔意，她把事件和盤托出，並飽受精神壓力。被告於庭上聞判時拭淚。

香官判刑指，法醫檢驗涉案貓隻只有約3毫米外傷，對於被告在警誡下稱她只撿拾貓屍有保留。香官續指，香港屬文明之地，法庭需嚴肅對待屠宰貓隻事件，向公眾表示現今社會不容許此事發生，考慮到本案屬單一事件，只涉及一隻貓，沒有多人犯案，而且沒有證據顯示被告虐待或親手殺貓，遂以6周監禁為量刑起點，因被告認罪判監4周，緩刑24個月。

案情透露，警方接到報案指被告手持一具貓屍和一把刀，在上述單位內發現貓屍浸在膠桶的水中，桶內亦有一把刀放在貓頸旁邊，貓隻看似僵硬及有甩毛。貓隻經檢驗後未能判斷其死因，惟發現貓隻懷有4胎。被告在警誡下稱在深水埗撿拾貓屍，以鞋盒盛載帶回家，她承認打算用刀去除貓毛及宰貓食用。