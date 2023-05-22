吸煙與健康委員會反對修例轉運煙草產品 (21:52)

香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，放寬多式聯運轉運不僅嚴重削弱全禁另類煙禁令的效用，尤其對青少年及社會教育產生負面影響，而且會無可避免地增加另類煙流入本地市場的機會，導致未來或會出現吸煙率反彈，「成為年半內達到吸煙率7.8%的絆腳石」。委員會指出，前年基於強大的民意基礎下通過《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》，以保障公眾健康，希望政府全方位檢視及加強控煙措施，早日達至零煙世代，彰顯其控煙及維護公眾健康的決心。

香港吸煙與健康委員會於上月聯同逾百個聯署團體去信《2023年進出口（修訂）條例草案》委員會主席，並呼籲立法會議員否決有關修例草案。