吸煙與健康委員會反對修例轉運煙草產品 (21:52)

規管電子煙等另類吸煙產品的法例於去年4月生效，前年修例時，時任食物及衛生局長陳肇始力爭全禁轉運，惟現屆政府由運輸及物流局建議，在防止另類吸煙產品流入本地市場前提下，提出修例把以海空和陸空方式經本港聯運轉運的另類吸煙產品納入豁免範圍。立法會就修例，分別於上周五（19日）及 今日（22日）舉行公聽會。香港吸煙與健康委員會表示，為堵塞任何另類煙流入香港市面而誘發公共衛生災難，希望立法會議員當機立斷，否決開放多式聯運轉口另類煙。
香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，放寬多式聯運轉運不僅嚴重削弱全禁另類煙禁令的效用，尤其對青少年及社會教育產生負面影響，而且會無可避免地增加另類煙流入本地市場的機會，導致未來或會出現吸煙率反彈，「成為年半內達到吸煙率7.8%的絆腳石」。委員會指出，前年基於強大的民意基礎下通過《2021年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例》，以保障公眾健康，希望政府全方位檢視及加強控煙措施，早日達至零煙世代，彰顯其控煙及維護公眾健康的決心。
香港吸煙與健康委員會於上月聯同逾百個聯署團體去信《2023年進出口（修訂）條例草案》委員會主席，並呼籲立法會議員否決有關修例草案。
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