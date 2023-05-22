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高級督察否認非禮孕婦　稱即場求情為避公務員內部「人治」式紀律調查 (18:28)

男高級督察前年涉嫌於尖沙咀某商場的店舖內非禮懷孕店員，事後提出以百萬元和解，被控非禮及妨礙司法公正兩罪，案件今（22日）於九龍城裁判法院續審。控方指稱，如被告無犯事，不會向事主丈夫說「差人嚟我走唔切」，和會失掉工作。被告稱警方的紀律調查「咩都可調查一餐」，例如說警員刮花警棍，而每個人的調查結果也未必一致，「行內話其實係『人治』，唔完全係『法治』。」

被告李卓賢（34歲）現已停職，涉案日期為2021年11月23日。

被告上周供稱，遭受事主丈夫Y「叉頸」的關鍵4秒影像消失，惟控方今盤問時播放另一角度的閉路電視片段，指影像根本無消失，Y亦無襲擊被告。被告堅稱鏡頭有盲點，看不到Y遞手的動作。控方亦指，若被告受襲，理應自行或要求事主X拉起捲閘讓他離開店舖。被告同意，但表示因要幫朋友而留下。

控方質疑，被告曾哀求Y放過自己，他若擔憂人身安全，大可等警方到場處理。被告解釋與Y互相拉扯，而Y應是穿「XL」至「XXL」碼，對方「好大力」，反問「主控你都係讀法律，咩叫common assault（普通襲擊）啫？」至於為何無打電話求助，他表示當日忘記了手機放在背囊何處，另擔憂Y會打爛手機，摧毁重要證據。

控方又說被告作為高級督察，可向Y出示委任證，宣布拘捕。被告卻稱非當值時間不能隨便如此做，又重申「我都同你講佢哋（X及Y）係『深黃』，如果你仲講你係警察，打多你幾錢重啦。」被告在覆問下透露，去年1月收到X的口供紙時終決定報警追究，「你做初一，我做十五。」案件押後至6月21日結案陳辭。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 警察 非禮

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