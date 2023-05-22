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廉署起訴建築分判商5人　涉虛報工人薪金資料串謀詐騙960萬元 (18:23)

廉政公署上周五（19日）起訴私人建築項目分判商皓星工程的5人，指該公司的秘書及董事，涉嫌串謀其他人虛報工人薪金資料，詐騙承辦商華營建築近960萬元，被控兩項串謀詐騙罪。5人已獲准保釋，明（23日）在東區裁判法院應訊，控方將申請轉介區域法院答辯。

5名被告年齡介乎35歲至61歲，分別是皓星工程公司秘書韓生；其妻及胞弟，即皓星唯一董事兼股東羅燕妮及工人韓啟強；及另外兩名工人梁荣策及蘇耀強。案發時皓星是半山波老道一個私人住宅建築項目的鋁業與玻璃工程分判商，須提交與支付薪金有關文件，包括發予工人的薪金支票副本及相關簽收記錄，以向項目承建商華營建築以實報實銷形式申領開支。

韓生、羅燕妮、韓啟強及梁荣策涉於2018年9月至2019年4月期間串謀詐騙華營，向華營虛假表示一些開支用作支付工人薪金用途，致使華營簽發支票予皓星，支付有關開支。廉署調查發現，華營於上述期間接獲皓星逾1200張支票的影印本，看來顯示向工人支付近3000萬元工資；當中500多張支票並無兌現，另有43張支票受款人及銀碼曾被揑改，並存入4人銀行戶口，有關支票涉款近930萬元。

韓生、羅燕妮、梁荣策及蘇耀強又涉於2019年5月至8月期間，串謀另一名皓星工人詐騙華營，致使華營多付近30萬元予該些工人。廉署調查顯示，華營案發時改為向皓星工人直接支付薪金，被捕人涉向華營誇大工人工資，並指示工人將華營多付工資退回給皓星。

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