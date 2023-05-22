理大中大合研新藥治多種肥胖症　冀一兩年內臨牀測試 (17:25)

團隊發現，當血液內的「精氨酸」處於低水平，細胞就會抑制脂肪合成，促進脂肪分解，並且增強對胰島素的敏感度，惟一般循環半衰期只有不足30分鐘。負責研究的理大應用生物及化學科技學系教授梁潤松表示，ABarginase為長效的重組人類精氨酸酶，並含有白蛋白結合域，可令血液內的精氨酸酶與白蛋白結合，從而延長其循環半衰期達3至4日，有助抑制脂肪形成。

研究團隊早前分別在兩組患有糖尿病、脂肪肝等的肥胖小鼠進行藥物測試，每周一次分別注射新藥和生理鹽水。約8星期後，相較注射鹽水的對照組，注射新藥的小鼠的體重、脂肪量、脂肪肝，或糖尿病徵狀，如高血糖、胰島素抵抗等均回復至正常水平。

領導研究的中大醫學院生物醫學學院副教授沈秀媛表示，現時不少病人要服用不同藥物去治療與肥胖關連的疾病，多種藥物併用問題令出現副作用的風險增加。她補充，新藥製藥工藝成本低而高效，期望透過提供安全有效及低成本的新治療藥物，讓更多患者有能力負擔和受惠。

團隊補充，現時沒有治療非酒精性脂肪肝的藥物已取得美國食物及藥物管理局（FDA）認可，是次研發對治療有關方面的疾病尤其重要。團隊已在美國、歐洲等多個國家為新藥申請專利；目前正提升製藥工藝至符合生產質量管理規範（GMP）的品質要求，期望最快一、兩年後展開臨牀測試。