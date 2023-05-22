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假「防騙視伏App」近日出現　引騙案受害者存「保證金」稱助追款　警方強烈譴責 (17:23)

警方表示，過去數天接獲有市民舉報，有人涉假冒執法機關發放釣魚短訊，要求事主在假冒「防騙視伏App」開設帳戶，要求事主存入相當於過往受騙金額約15%至100%款項至去本地銀行作為保證金，稱「存入保證金的金額越高，取回騙款或退回保證金的時間越短」。案件交由網罪科跟進，相關釣魚網站已遭下架，暫未有人被捕，警方亦暫未接獲市民求助。

警方指，涉案疑犯在釣魚短訊中，假借破獲前年一宗在內地的網絡電訊詐騙案為由，聲稱已追回大額騙款，並可發還騙款予受害人，涉嫌誘騙事主點擊連結進入釣魚網站，下載假冒警方網上詐騙陷阱搜尋工具「防騙視伏App」。事主安裝偽冒的應用程式後，騙徒會經程式內「客戶服務」與事主溝通，並自稱為內地執法機關，要求事主開設帳戶，提供姓名、年齡、地址等個人資料，以及過往受騙的案件類型及損失金額，並向事主提供不同取回騙款的方案。

網罪科署理高級警司陳純青表示，警方強烈譴責疑犯假冒警務處招搖撞騙，認為疑犯目的除了是令受害人受二次傷害，亦打擊警方公信力。他重申正確的「防騙視伏App」不會獲取用戶的個人資料，亦不會設有登入或客戶服務功能；而應用程式只能在警方「守網者」官網，或透過蘋果公司「App Store」、安卓「Google Play商店」及華為「App Gallery」下載。他又指，內地執法機構不會遠程蒐集證據或電話辦案，更不會要求當事人已轉賬或匯款方式繳付保證金，呼籲市民保持警覺。

網罪科總督察葉卓譽表示，若市民使用域名搜尋工具，會發現釣魚網站的域名只是註冊數天或數周，有零星的釣魚網站甚至無搜尋結果。當真假兩者比較，會發現假冒應用程式下載版面有異，只依附在假冒網站，而且假冒應用程式使用簡體字，頁面設計校簡陋，在安裝應用程式時，亦會要求用戶給予特定存取權才能安裝。警方又指，假冒程式頁面亦虛構出多項功能，包括「回款專群」、「回款客服」、「我的錢包」，利用版面不斷誘騙市民存入款項從而詐騙。他提醒「防騙視伏器」並無獨立網站，而是寄存在警方「守望者」網站。

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