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謝展寰：與兩電中期檢討將商賞罰機制　對引入競爭持開放態度 (17:16)

政府計劃在2023年與兩家電力公司就《管制計劃協議》中期檢討，多名立法會議員提出當局要檢討准許回報率及賞罰機制，環境及生態局長謝展寰說，任何修改建議須經雙方同意才能實行，會與兩電逐一討論，當局正為中期檢討準備。他又說，對考慮引入競爭以加大政府籌碼持完全開放態度，亦會與兩電「攤出嚟討論」。

立法會環境事務委員會今日討論政府與兩電中期檢討事宜，其中實政圓桌議員田北辰提出政府應調低准許回報率，並監管兩電開支，又建議參考現時港鐵出現事故的機制，改為「無獎有罰」。謝展寰回應指，當局會就調低准許回報率、支出監管、提高透明度及賞罰機制等，與兩電逐一討論，又強調政府會以市民利益為依歸。

議員簡慧敏就認為，當局要討論開放電力市場，又稱兩電要看形勢，要與時並進、不要「企硬」，謝展寰回應說，雖然兩電非持有專營權，但要逹致最低電費、減碳等因素，目前本港未能脫離現有電力公司。工聯會陸頌雄就關注當局中長線能否考慮引入競爭，如安排內地直接向中部水域人工島供電，謝展寰稱會與兩電討論。

另外，政府計劃在2035年或之前不再使用煤作日常發電，謝展寰稱，要達致目標，政府要增加兩倍至三倍的零碳能源，現時已有相關策略，目標從大亞灣核電廠加大通電能力，具體計劃仍在與內地商討，有細節會再公布。他又指出，當局計劃於將軍澳132區興建接電站，接收零碳電力並供應予兩電，相信亦有助減低港島區電費。

相關字詞﹕編輯推介 中電 港燈 電費 環境及生態局 謝展寰 立法會

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