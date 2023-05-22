青年涉毁港鐵站及街上燃紙箱　警稱尾隨被告視線無受阻 (15:13)

被告黎俊熙否認2項企圖刑事損壞罪、1項刑事損壞罪、1項企圖縱火罪及作為交替的管有物品意圖摧毁財產罪。同案另一名被告張世康早前承認各1項企圖刑毀、刑事損壞及企圖縱火罪，共判監16個月，張因另涉販運可卡因的販毒罪，使總刑期加監至49個月。

控方開案陳詞指，2020年7月1日，兩名被告在天后站B出口外，用長傘敲打閉路電視鏡頭，但鏡頭沒有損壞。兩人再進入站內，用長傘砸碎天花板的4條光管，碎片散落地上，又用長傘敲打懸掛的顯示屏，但無造成損壞。

兩人離開港鐵站後，沿英皇道步向北角方向，當時路上已有紙箱、鐵欄等雜物堵路，黎試圖點燃一個紙箱但不成功。隨後有人大聲叫喊「警察」，兩人立即放下雨傘逃跑，途中脫去帽子、面罩、黑衣，逃進七海商場內，最終在炮台山站外被警方截停。

警署警長李玉霞供稱，她案發時在天后站外便衣巡邏，期間看到兩被告作出破壞行為。李否認其視線曾遭示威者的傘陣阻擋，稱她混入傘群中觀看，其後改稱在附近遊走以找位置看清楚示威者動作。