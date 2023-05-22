兩男涉三年前七一示威引爆紙箱案　首被告改認罪 (15:08)

認罪首被告為文員原柱健（30歲）；不認罪次被告為興趣班導師李浩琛（31歲），案發時於炮台山永昇中心的「STEM WORK」工作。首被告的承認案情指，警方當晚7時在灣仔集成中心外，發現一個「Vita」紙盒冒出白煙，內有數個膠樽。

警方翻查閉路電視，發現首被告和一名男子當日下午前往永昇中心，晚上在集成中心外徘徊，一度走入軒尼詩道的快樂蜂（Jollibee）餐廳洗手間。兩人離開時，首被告的右褲袋有物體凸起，他將樽裝物體放入「Vita」紙盒內，同行男子則在附近徘徊。兩人後來在餐廳付款買食物，該紙盒爆炸冒煙後，兩人折返永昇中心。

事隔約三星期，警方以製造或管有炸藥罪拘捕首被告。此外，與首被告同行的男子，則被搜出寓所有藏白色粉末的膠袋、藏灰色粉末的紙筒、消毒漂白丸和嗅粉砂等。警方另於「STEM WORK」單位搜出白色粉末，將上述證物交予專家化驗。專家驗出證物含三氯異三聚氰酸和次氯酸鈣，一旦混合會產生火焰及煙霧。