元朗錦壆路謀殺案　死者丈夫登上警方車輛離去 (17:21)

死者姓梁丈夫今午接受傳媒訪問，稱每晚飯後均會與妻子外出散步，惟昨夜妻子因「煲劇」遲出門，兩人未有同行，結果遇害。

馮先生表示，死者夫婦負責打理附近村屋、貨倉，自己亦是其租客，在交租時與死者來往，稱死者為人「醒目得嚟好識計數」，「佢唔會搵我哋笨，我哋亦唔會搵佢笨，佢係睇得好清楚」，平日如稍遲交租不會催促，「兩三日都冇所謂」。他續指，最近有其他租客反映其物品阻路，故昨早九時才與夫婦二人見面，「都好客氣同你講，唔會話好惡」，今早才得悉她遇害。

他形容，事主丈夫「好好人、唔暴躁」，兩人表現恩愛，「成日見佢兩個一齊」，子女並非同住，但不時回家吃飯。他稱，不了解事主與他人關係，但就稱「佢咁嘅性格遲早係同人有問題」，「一等良民好隨和嘅，邊樹有仇人」、「表面上隨和，內裡唔知」。被問及治安，他則稱附近車場多狗，「好惡」，「如果入去都要小心」。

警方今凌晨搜證，現場消息指，期間死者身旁的手機響起，警員接聽電話，說「你家姐𠵱家出咗事，唔好再打家姐個電話喇」，並著對方向警方聯絡。凌晨3時許，仵工將屍體舁送殮房。現場今日上午解封，地面遺留大灘血迹及遮蓋屍體綠色帳篷。事發位置近三菱服務中心，車廠門外設閉路電視。

警方表示，現場檢獲一把電鋸、一把30厘米長的牛肉刀及一對手套，懷疑與案有關。警方將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。案件暫列作謀殺案，交由元朗警區重案組跟進。