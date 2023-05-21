市建局小區復修計劃助九龍城兩幢三無大廈業主組法團　籌組樓宇復修 (13:13)

韋志成今（21日）發表網誌表示，其中一宗成功個案為九龍城龍崗道的龍威大廈，屬單幢式樓宇，樓高6層、只有22伙，樓齡已接近40年，在小區復修計劃推出後兩個月內註冊成立法團，並就大廈的公用地方維修工程、消防和排水系統，以及新一輪「樓宇更新大行動2.0」資助計劃，向市建局提交申請；另一宗成功個案為有45年樓齡、樓高5層、只有14伙的單幢大廈。韋志成指，該大廈業主早前已一致通過向市建局申請「公用地方維修資助」和「消防安全改善工程資助計劃」，以提升樓宇公用地方的安全水平和宜居度，大廈已獲發原則性批准通知書，正聘請工程顧問。

韋志成指出，「龍城」區有不少單幢式舊樓，因為伙數少，推動業主管理大廈非易事，小區內超過8成樓宇沒聘請物業管理公司，當中個別樓宇長期欠缺管理，以致公用地方衛生環境欠佳等問題。他表示，市建局未來數月將為小區內4幢單幢式舊樓，免費安裝「遠程管理系統」，包括閉路電視、大閘門鎖遠程開關等設備，為日後實行「聯廈聯管」工作做好準備。