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九龍城電影拍攝現場升降台塌下　8人受傷 (18:51)

【18:51更新】今午4時半，九龍城富豪東方酒店外有人在高空拍攝電影時發生意外，升降台突然塌下，有人被困。消防及救護到場救出至少8人。

據了解，現場正拍攝電影《一個男人和一個女人》，肇事的升降台車載有8人，包括包括兩攝影師及六名助手，當時升降台升到富豪東方酒店4樓的位置拍攝，突然升降台向賈炳道道方向傾斜，升降台上8人跌落地下受傷，全部清醒，分別被送往伊利沙伯醫院及廣華醫院治理，他們有不同程度傷勢，包括骨折、流血、擦傷、撞傷等等。

消防到場時，其中一名傷者已經自行落地，其餘7名傷者在工作台上由救護員救出。估計現場路段還要封閉至少數小時，以待相關單位移正側車輛及運走吊在半空的鐵架。據悉相關公司昨日亦有進行拍攝工作約12小時。

現場消息指，案發一段沙浦道近兩、三日開始局部封閉咪表，有拍攝團隊人員搭建排擋設計場景，附近唐樓天台亦放置了巨型射燈。出事時有兩部吊臂車停泊在富豪酒店旁邊。其中一部體積較小的黃色車輛設有升降台，據悉出事前升至近3樓高。另一部體積較大的橙色吊臂車吊住一個10米乘10米鐵架，鐵架上有兩塊白色布料，相信打燈補光用，鐵架旁邊有多條繩索連接富豪酒店及附近唐樓。

案發時黃色車輛向後反，升降台壓在橙色吊臂車的平台上，救護人員將傷者從橙色吊臂車附近抬出送上救護車。消防派車坍塌搜救專隊及流動救護車到場協助。現場所見，富豪酒店外牆簷篷位置懷疑被涉案車輛撞爛。

附近食肆負責人黃小姐表示，最近10日左右沙浦道兩邊行車線陸續封閉，據悉是要搭建拍攝場景。有職員搬來大量器材，晚上亦有保安員看守財物。今午出事一刻沒有聽到巨響，但見到有3至4名工作人員突然衝入店內取走樽裝水及紙巾，黃於是追出去，見到兩名傷者，他們頭部及手部流血，當時清醒。黃表示開頭以為拍戲，後來才意識到發生意外。黃指最近沒有見到明星在附近出沒，估計未正式開始拍攝。

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