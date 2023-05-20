教育工作人員總工會指常額教師被要求改簽合約工現象增　2月至今收5投訴　籲轉職教師提高警惕 (16:52)

余綺華表示，合約問題存在多年，去年5月至今共收到涉合約的投訴共50宗，而近期觀察到常額教師被校方要求改簽合約工的情况增加，形容相關現象屬「新出現嘅問題」，又說了解到有不少面對相關問題的教師在求助教總前已改簽合約工，甚至未求助或投訴，提及2月至今收到的5宗個案中僅1名教師成功拒絕簽約。

相關投訴個案教師A稱，自己在去年12月與學校簽約為常額教師，惟年初收到校方要求改簽為合約教師，由公積金供款改為强積金計算，帶薪病假亦減至每月2日。A今（20日）在記者會上以錄像講述遭遇，提及校方不斷威迫稱A沒有教席身分，在學校猶如「黑工」，若不改簽合同工，則沒有糧出，並要求A改簽合約工時候須填寫之前的簽約日期。A及後向教總求助。余綺華表示，教總認為校方單方面更改聘用條款不合理，老師有權拒絕。

余綺華指，現時隨著學齡人口減少，部分學校收生不足導致出現超額教師，學校為增加人員調配的彈性，採用老師合約工比往年更普遍。她亦提及，教育局為應對學齡兒童減少而出現的超額教師現象，於去年12月22日頒布文件，規定津小今年2月起所有空缺教席應由臨時教師填補，即「合約教師」。工聯會立法會議員郭偉强就認為，學校理應具備對僱傭條例有認識的人員，而教育局就填補教師職位空缺的相關安排倉促。

余又表示，通常5月及6月為簽約高峰期，面對5月31日的簽約其，呼籲相關教師簽約前要仔細審讀，提高警惕，並了解清楚不同類別合約通知期，以維護自身權益。她亦表示，教育機構為了行政管理的方便而忽視新入職教師的權益不合理，呼籲學校應梳理良心僱主榜樣，讓老師獲得合理的薪酬保障，雙方須尊重合約精神，並促請教育局及勞工處正視上訴問題。