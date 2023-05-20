4人獲委任資深大律師　張舉能指所有律師有責任發言維護香港法律制度 (15:00)

獲委任資深大律師4人包括名單之中唯一專長打刑事案件的謝志浩（52歲）；陳浩淇（42歲）則擅長公法及商業法；專長司法覆核、歧視及僱傭訴訟的呂世杰（42歲）；以及擅長商業和公司訴訟的錢孝良（37歲）。陳浩淇的母親陳馮富珍、謝志浩的妻子區域法院法官謝沈智慧今亦有到場。

終院首席法官張舉能致辭時指，資深大律師角色的重大意義，在一國兩制之下，這項普通法制度伴隨香港普通法傳統存留至今。張指，所有律師都有責任捍衞法治，特別是資深大律師，好讓法治不被削弱，他們有責任發言維護本港的法律制度，包括司法獨立，抵禦任何試圖干預法官妥善執行司法工作的行為。

律政司長林定國致辭表示，我們正處於歷史當中不尋常、具挑戰性的時刻，並非所有人樂見本港司法制度繼續取得成功，若然忽略這嚴峻形勢，他形容為天真和危險（naïve and dangerous）。林指出，見到外界對司法機構和法律界人士作出不實指控、惡意恐嚇，明顯旨在削弱市民對司法制度的信心，阻嚇司法人員和法律界人士履行其專業職責。

張舉能提到，法官倚重具備專業知識的資深大律師，社會冀望他們協助填補司法機構的空缺。謝志浩在終院外表示，資深大律師加入司法機構可謂「傳統」，被問到日後或有機會和妻子成為同事，謝稱「言之尚早」。至於早前美國國會轄下國會及行政當局中國委員會促請制裁國安法官，謝表示不作回應。