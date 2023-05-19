教育局拒安排特別視學　溥仁小學3年後停辦　成近年首間被殺校資小 (20:04)

該校距「開班線」收生尚欠1人，上月與當局會面及申請特別視學，爭取繼續營辦。彭少芳透露，溥仁小學本周初與教育局代表會面，她引述有局方代表稱，教育局考慮過往資料和校方今次提交的特別視學計劃書後，決定拒絕申請，但未詳細交代具體拒絕原因。

彭少芳續說，有校友和家長覺得局方「未審先判」。該校早前表示，校內48%為特殊教育需要（SEN）學生，教師團隊有豐富的特殊教育經驗，彭憂慮日後區內SEN生乏人照顧或未必找到適合的學校。

教育局今天回覆本報，指已通知學校所提交方案的審批結果。當局指，學校如申請特別視學，教育局會考慮學校提交的自我評估報告及其憑證，學校的整體表現須達到「良好」或以上的水平， 方可獲批進行特別視學。局方稱，會繼續與有關學校緊密溝通，為學校提供適切的支援和協助。

教育局向5間「派0班」小一的津小開出多項發展方案，例如合併學校、將小一轉私立營辦、特別視學等，要求學校上月20日提交方案。

教育局早前表示，局方於首次未獲批開辦小一班級之後的第3個學年起，停止向學校發放任何形式的津貼，故此學校一般會在3年沒有開辦小一班級後停辦。