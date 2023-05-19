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涉太子站衝突三人暴動等罪成　兩人分判囚逾4年及5年半　官指為暴動埋伏線 (18:35)

2019年8．31港鐵太子站事件，3男否認暴動及傷人等罪，早前被裁定罪成，今（19日）在區院判刑。暫委法官徐綺薇認為，當日示威者湧入旺角地鐵站內，阻擋車門令地鐵暫未能駛離，企圖協助更多示威者登車逃離旺角，亦為其後太子站暴動埋下導火線，因有乘客選擇發聲投訴時，成為示威者針對之對象，官斥為罔顧他人享正常生活的權利。涉及暴動等罪的2人被判囚58個月至66個月，餘下一人涉非法集結一罪，被判囚8個月。

3名被告為簡梓濱(24歲，學生)、連俊雄(23歲，自僱人士)及卓嘉豪(26歲，學生)。法官判刑時覆述辯方求情，指簡為初犯；連過往有7次案底，包括爆竊及欺詐等罪，而他自幼患專注力失調及過度活躍症，青少年期患對立反抗，今年確診患躁鬱症；卓案發時初犯，於前年因涉2019年6．9立法會外衝突，認非法集結罪判囚20周。

法官判刑時指，簡涉當日在旺角奶路臣與彌敦道交界參與非法集結，附近幹道被人堵塞，有司機下車打算移除路障時遭掟雜物，官指被告在場起到鼓勵群眾的作用，行為不應被低估，但考慮其初犯可予減刑，判囚8個月。

法官續指，連涉於港鐵旺角站內參與暴動、刑事毁壞。當時示威者在站內破壞設施，連用彈叉射破螢幕，港鐵職員須躲進安全地方，並宣布列車不停旺角站。事後港鐵需耗81萬元維修費，而旺角站暴動為太子站暴動埋下導火線。

其後連與卓涉在港鐵太子站內參與暴動、襲擊男子X及Y。法官表示，當時Y見示威者擋門後，發聲投訴，被示威者拍掉眼鏡及拉扯頭髮，Y反問「係咪恃人多？」被人掌摑；X亦被針對，有人用行山杖刺X喉嚨，連用彈叉射X。卓則在月台上向乘客潑水、漫罵、招手引戰，及擺起雙拳「起戰鬥格」。官認為兩人主動及積極參與其中，就旺角站暴動量刑為54個月，太子站暴動量刑為60個月。

法官表示，辯方曾要求法庭考慮連的病情而頒醫院令，惟上訴庭已指阻嚇性刑罰適用於患過度活躍症的被告，故拒絕辯方要求。法庭就連涉及兩場暴動，考慮總刑期原則下判囚66個月；考慮卓與友人成立名為「油塘之友會」的社區福利組織，酌情減刑兩個月，判囚58個月。

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