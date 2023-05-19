墮假冒官員電騙 赴港自殘扮被綁架 兩澳洲留學內地女損失逾千萬 (18:06)

西九龍總區重案組總督察周振才指，警方於昨日收到一名內地男子報案，指在澳洲留學的22歲妹妹被捆綁在不知名地方，更被人用利刀鎅傷手臂，匪徒向其家人索取1400萬元人民幣。男子曾聯絡澳洲執法機關求助，得知其妹來了香港，於是便來港報案。

西九龍總區重案組隨即接手調查，確認女事主於本月14日從機場入境，並與另一名內地女子下榻大角嘴一間酒店。警方為拯救生命，破門進入富薈旺角酒店房間，發現報案人妹妹及另一名23歲內地女子，報案人妹妹手臂上有傷痕，懷疑被鎅傷，另一名女子則沒有受傷。警方在房間內找到一把刀及一些捆綁工具。

警方初步調查相信事件為一宗電話騙案，兩名女生均為受害人，她們於澳洲讀同一所大學，據悉是商科課程，兩人本來互不相識，直至上機來港前才認識對方。兩人分別於今年3至4月收到自稱中國公安的電話，稱兩人涉及洗黑錢案件，並要求兩人將一筆金錢存入指定銀行戶口證明清白。兩女信以為真，以學校要求提供財力證明以保留學位為由，分別要求家人存入約1200萬港元及70萬港元到多個戶口，家人亦相信並存入金錢。

其後騙徒稱招攬兩人任特務，指示兩人從澳洲前往香港會合，並聲稱報案人父親涉及犯罪活動，要求報案人妹妹假裝自己被綁架，從而引出犯罪團夥背後人物。幸好警方及時發現兩人，沒有進一步失去金錢及傷害自己。據悉報案人妹妹手上的傷痕由另一人造成，酒店房內還有一些針筒，懷疑劇本下一步要求女生以針筒注射「毒藥」入體內。

兩女事後向警方表示，當初接到聲稱由郵局及公安局打來的電話，信以為真，沒有打過去求證，也沒有留意到來電前有「+」號原來代表號碼可能是假的。其中一名女事主稱自己從小活在有愛的環境，太易信人。她們又指向騙徒提供「自白書」就是跌入圈套的第一步。

西九龍總區防止罪案辦公室總督察黃美愉指，「自白書」要求事主交代自己的家庭背景、經濟狀況等，有助騙徒掌握更多資訊。黃呼籲已經交了「自白書」或正進行「秘密行動」、「特務工作」的人士儘快與警方聯絡求助。

根據兩女提供與騙徒的短訊對話記錄，她們需要每事向騙徒報告。西九龍總區刑事總部警司鍾雅倫相信騙徒要求她們特地來港假扮被綁架，是為了增加「秘密行動」逼真感，以及要她們遠離澳洲的同學朋友。