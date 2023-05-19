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六旬漢奏《願榮光》案7.21開審　被告強調無罪稱堅持傳召證人 (18:33)

被指於東涌街頭以二胡演奏《願榮光歸香港》的六旬退休老翁，去年被裁定「沒有許可證而奏玩樂器」罪脫。老翁另涉在旺角、大圍和中環演奏二胡，他否認「沒有許可證而在公眾地方籌款」等7罪，原於本周一受審，因檢控官染疫而押後，案件今（19日）在沙田裁判法院提訊。裁判官朱文瀚把案件重新排期在7月21日開審，預料3日審期，被告庭上強調「沒有罪」，又說「堅持（傳召）12個證人到場和我辯論」。

律政司高級檢控官林曉敏今康復到庭，讀出經修訂的承認事實。當中提及，被告李解新（現年69歲）奏二胡時，地上放置內有港幣的箱子，有途人認出被告拉奏《願榮光》歌曲，感到十分煩擾，擔心引起騷動，遂錄影下來報警，警方在巡邏及接到市民投訴被告演奏反修例音樂後票控。

承認事實指，被告當時展示紙張有「因街頭演奏《榮光》被起訴」字眼，列出涉及案件包括屯門法院的案件「撤訴」，西九龍法院案件「贏了」及「反覆N次重審」。紙上亦寫有「無錢打官司」，「在此募捐」、「請求援助」。被告在關鍵時間未有申請相關許可證，他不爭議身分辨認。

被告被票控於前年8月至去年9月，在港鐵旺角東站外及中環干諾道中天橋近國際金融中心出入口，干犯4項「沒有許可證而奏玩樂器」罪；及於去年6月至9月，在大圍站外及中環干諾道中天橋出入口，干犯3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」罪。

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