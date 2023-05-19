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慢病共治計劃料第四季推出　資助高危人士篩查高血壓和糖尿病 (16:58)

為紓公立醫院負擔，港府去年公布《基層醫療健康藍圖》，其中重點推廣「慢性疾病共同治理計劃」（慢病共治計劃）及「一人一家庭醫生」理念。基層醫療健康專員彭飛舟表示，計劃今年第四季推行慢病共治計劃，並會推出「健康人生計劃」，助家庭醫生及市民就年紀、性別、家族風險制定預防方案。

彭飛舟今（19日）出席「家庭醫生推廣日」活動時表示，希望建立具可持續性醫療系統，強調家庭醫生為建立基層醫療網絡的重要角色。他表示，將於今年第四季推行慢病共治計劃，並會推出「健康人生計劃」，讓家庭醫生及市民根據不同年紀、性別、家族風險制定預防方案，盼將其推廣至「所有市民身邊」，讓市民有能力照顧並管理自身健康。

彭飛舟隨後表示，稍後會將健康人生計劃定為家庭醫生的「最佳治療方案（best practices）」，醫患日後可按照相關框架規劃預防方案，如「咩年齡打咩針最有效、有家族風險應該儘早進行咩篩查」等。

醫衞副局長李夏茵則表示，家庭醫生有助推廣疫苗注射、癌症等疾病篩查等，對疾病防控同屬不能缺少的角色。她表示，港府透過強化現有家庭醫生登記制度，加上慢病共治計劃，希望將一人一家庭醫生的概念逐步落實。彭飛舟補充，現時已有約3100名基層醫療醫生登記加入《基層醫療指南》。

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