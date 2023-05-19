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涉非禮孕婦　高級督察指事後被「叉頸」質疑遭設局　提「一球」和解只為脫險 (16:08)

男高級督察前年涉嫌於尖沙咀某商場的店舖內非禮懷孕店員，事後提出以百萬元和解，被控非禮及妨礙司法公正兩罪，督察今（19日）續於九龍城裁判法院自辯。他供稱事主丈夫到場後對他施用暴力，更對其「叉頸」，「我跪底唔係做錯跪地，係畀人打到跪低呀！」。至於為何稱「你要拉我隨時拉到」，他解釋警方的拘捕行動不必定在事發即日內發生，「7.21拉人都之後先拉啦。」

被告李卓賢（34歲）現已停職，涉案日期為2021年11月23日。

被告稱，當日約晚上9時到達店舖取回已訂購的貨品，事主X便使走同事，店內最終只剩二人。X在與被告對話期間透露有意離職，説「阿哥（被告）唔係唔幫我呀？」並示意進入休息間詳談。被告稱他討厭談論金錢的事宜，沒有多理會X，X遂「表情豐富」、「演技十足」地扁咀。被告「妖」了一聲，X繼而伸手擋住他，又嬌嗲地説「做咩呀？」被告再撥了一下，X就不斷説「喂！喂呀！」他認為正常遭非禮，理應「嗌救命」，而非如此溫柔。

被告因去路被擋便跨上凳子，X著他下來。被告一度語帶激動地說，「如果冇『擒』上凳點會話落返嚟啊？老屈都唔係咁玩。」被告續指，X的丈夫Y入內後便對他説髒言破口大罵，繼而把隨身物品扔落地，「好似想打交咁款」，並質疑夫婦二人對他「有misunderstanding（誤解），甚至set up（設局）。」

被告見Y暴力升級，更對他「叉頸」，遂提出以「一球」賠錢了事，以及和Y道歉，因他確實曾推撞X。被告強調他當下只想逃出危險環境，又得知事主夫婦有財政困難，故投其所好提出可養育二人的兒子。他稱自己戶口事實上只有40萬，根本無可能交出一百萬元，當下僅說說而已。

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