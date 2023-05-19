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包致金侄女涉擲家傭物品案　辯方結案質疑警搜私人寓所兼無警誡 (16:04)

終審法院非常任法官包致金的侄女Amina Mariam Bokhary，涉去年12月將物品從寓所擲下致私家車受損，被控刑事損壞等3罪，審訊今（19日）繼續。辯方在結案陳辭表示，本案源於住宅的高空擲物，警方出動逾10名便衣和軍裝警員搜查Amina的寓所，質疑只是「展示警力」（a show of force），與控罪嚴重性不合比例。案件押後至7月6日裁決。

案件今於東區裁判法院續審。Amina被控刑毁兩架停泊在跑馬地屋苑的私家車，控方傳召其中一名車主林志堅作供。林供稱，當時收到保安通知，得知自己的車輛受損。在辯方盤問下，林同意屋苑出現外牆剝落、天花損毁的情况，但稱沒有見到石屎掉在車上。

控方舉證完畢後，裁判官王證瑜裁定Amina面對的控罪表證成立，Amina選擇不自辯。辯方外籍大律師蘇明哲（Giles Surman）在結案陳辭表示，本案沒有直接證據指Amina從寓所擲物，而事件源於凌晨時分有物品掉下，涉事屋苑並非公眾地方，警方出動逾10名便衣和衝鋒隊警員候命及搜屋，「為何警方要搜查私人寓所？警方在做甚麼？」辯方又指，警員沒有施行警誡就向Amina查問，質疑警方沒有足夠證據，只想Amina招認控罪。

辯方批評，警方向菲傭Castillon Pacita Bandiola提供機票，讓她來港頂證Amina，明顯是浪費納稅人金錢，影響其證供可信性。至於鄰居家傭Gorospe Lorilyn Chavaria供稱Amina曾高聲尖叫，辯方質疑沒有經過專業的聲音鑒定測試，說法並不可靠。

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