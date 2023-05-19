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女子涉鰂魚涌公園槍擊案謀殺等罪成　申上訴被駁回 (14:40)

女保鑣詹心桀於2018年在鰂魚涌公園向其4名姨舅開槍，導致兩死兩傷，她受審後被裁定兩項謀殺罪及兩項有意圖而射擊罪成，被判終身監禁。詹心桀不服定罪和刑期早前申請上訴許可，今（19日）均被上訴庭駁回。詹提出，類似案件就有意圖而射擊罪判囚9年，她就此罪各被判12年屬不合理，上訴庭考慮到，詹在公眾地方攜槍械和大量子彈，處決式地成功殺害兩名親人，另兩名親人則幸運逃過一死，實屬加刑因素，維持原判。

申請人詹心桀（48歲）在原審案件被陪審團裁定謀殺其四舅父和二姨，以及有意圖而射擊致其二舅父及三姨受傷，就謀殺罪被判終身監禁，有意圖而射擊兩罪被判監共18年。是次上訴由上訴庭副庭長麥機智，以及法官薛偉成、彭寶琴處理。

申請方提出，在無罪推定下，申請人要證明「減責神志失常」抗辯並不公平，政府的精神病學家長期和頻密診察還押在小欖精神病院的申請人，但辯方的精神病學家和申請人會見次數甚少，政府一方享有優勢。答辯方回應稱，政府醫療報告一向披露予辯方，亦可協助辯方。上訴庭指，為了平衡社會利益，申請人以「減責神志失常」抗辯有舉證責任。

申請人亦爭議，控方當時強烈把罪責歸咎於被告沒向醫生道出真相，佯裝精神病症狀，陪審團或因而認為，申請人掩飾她冷血及有預謀地射擊，惟原審法官沒對陪審團作出謊言指引不夠全面。對於申請方被指因患精神病等才說謊，上訴庭認為，以此解釋申請人無辜是欠缺說服力，申請人對醫生說法不一致，關乎其精神狀態，控方非依賴此點指控申請人謀殺，原審法官的指引亦充足。基於以上原因，上訴庭駁回定罪上訴申請。

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