海關揭內河船走私魚翅藥物赴澳門　指情况罕見或採迂迴路線運往內地 (14:21)

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，海關4月中鎖定4個由香港運往澳門的懷疑走私貨櫃，透過情報交流，將貨櫃資料通報澳門海關，並追蹤貨櫃走向。當貨櫃運抵澳門時，貨主主動要求將貨物運回香港，並報稱載有不同的雜貨，例如海味乾貨、藥、電子產品、化妝品和日用品等等。海關在5月初、貨櫃運抵香港時查驗，發現其中兩個貨櫃裏面裝有5噸魚翅，市值約2100萬元，經過漁護署初步確定屬瀕危物種，貨櫃內亦有一批壯陽藥及醫治癌症和柏金遜症的藥物等，市值約100萬元，進出口兩者均須相關許可證。海關經跟進調查後，拘捕一名負責將貨物運往澳門的34歲男子。海關相信，不法分子將瀕危魚翅和藥物混雜在大批雜貨中，意圖減低海關人員查獲的機會。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜稱，海關過往亦曾檢獲同類走私貨物，但手法及路線和以前截然不同，以往會透過虛假的申報，直接將魚翅和藥物由香港走私到內地，但今次則將需要許可證的貨物混雜在其他貨物內，意圖利用其他貨物作掩飾蒙混過關。海關又指，不法份子選擇將貨物出口到澳門，但由於出口的魚翅貨量龐大，相信澳門並非貨物最終目的地，不排除不法份子是為了逃避偵查，採取迂迴路線，將貨物偷運到澳門，再透過其他方法，如利用水貨客將有關的貨物走私到內地。海關估計，涉案魚翅和藥物如能成功被偷運到內地，可逃稅超過1700萬元。

至於另外兩宗涉及利用遠洋船走私舊電子產品的案件，海關特別調查第二組指揮官賴恩寧稱，本月3日搜查一艘準備前往馬來西亞的遠洋船時，檢查12個報稱載有銅、鋁和膠的貨櫃，結果在其中11個貨櫃中發現大批舊電子產品，包括舊機頂盒、路由器及汽車零件等，總值約8500萬元。海關拘捕一名47歲男子及33歲女子，分別為寄貨公司及安排付貨公司的董事。

海關其後再於本月10日再搜查另一艘前往馬來西亞的遠洋船，船上19個報稱載有銅和鋁的貨櫃中，有14個內藏舊電子產品，包括有舊電池、火牛、路由器和伺服器等，總值約9300萬元，共涉及7個本地的寄貨人和7個外地的收貨人，海關至今拘捕3名本地寄貨公司的董事，包括兩名分別53歲及44歲女子，以及一名39歲男子，暫未涉及回收商。海關指，部分收貨人同時涉及兩案，不排除兩案有關聯。

鄭德喜稱，舊電子產品曾為走私到內地的熱門貨物，但經過內地、香港海關大力打擊之後，不法份子改變走私模式，甚至不惜工本利用遠洋船偷運到較遠的地方，相信部分較新的電子產品會被翻新，部分會則被回收以提取有用物料。由於提取過程涉及燃燒和利用化學物料，產生大量有害物質並傷害環境，國際間對有害廢物轉移受《巴塞爾公約》管制，故有害的電子廢物本身須獲馬來西亞當局同意進口，環保署才會發出出口許可證。