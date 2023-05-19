明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

海關揭內河船走私魚翅藥物赴澳門　指情况罕見或採迂迴路線運往內地 (14:21)

海關四月中至五月中展開代號「晴空」的打擊海路走私活動，破獲3宗分別利用內河船及遠洋船走私貨物的案件。行動中檢獲5噸瀕危物種魚翅及壯陽藥等受管制藥物，以及共25個裝有舊電子產品的貨櫃，三案檢獲物品總值約兩億元，海關拘捕3男3女，年齡介乎33歲至53歲。

海關有組織罪案調查科特別調查第一組指揮官呂少輝表示，海關4月中鎖定4個由香港運往澳門的懷疑走私貨櫃，透過情報交流，將貨櫃資料通報澳門海關，並追蹤貨櫃走向。當貨櫃運抵澳門時，貨主主動要求將貨物運回香港，並報稱載有不同的雜貨，例如海味乾貨、藥、電子產品、化妝品和日用品等等。海關在5月初、貨櫃運抵香港時查驗，發現其中兩個貨櫃裏面裝有5噸魚翅，市值約2100萬元，經過漁護署初步確定屬瀕危物種，貨櫃內亦有一批壯陽藥及醫治癌症和柏金遜症的藥物等，市值約100萬元，進出口兩者均須相關許可證。海關經跟進調查後，拘捕一名負責將貨物運往澳門的34歲男子。海關相信，不法分子將瀕危魚翅和藥物混雜在大批雜貨中，意圖減低海關人員查獲的機會。

海關有組織罪案調查科特別調查課監督鄭德喜稱，海關過往亦曾檢獲同類走私貨物，但手法及路線和以前截然不同，以往會透過虛假的申報，直接將魚翅和藥物由香港走私到內地，但今次則將需要許可證的貨物混雜在其他貨物內，意圖利用其他貨物作掩飾蒙混過關。海關又指，不法份子選擇將貨物出口到澳門，但由於出口的魚翅貨量龐大，相信澳門並非貨物最終目的地，不排除不法份子是為了逃避偵查，採取迂迴路線，將貨物偷運到澳門，再透過其他方法，如利用水貨客將有關的貨物走私到內地。海關估計，涉案魚翅和藥物如能成功被偷運到內地，可逃稅超過1700萬元。

至於另外兩宗涉及利用遠洋船走私舊電子產品的案件，海關特別調查第二組指揮官賴恩寧稱，本月3日搜查一艘準備前往馬來西亞的遠洋船時，檢查12個報稱載有銅、鋁和膠的貨櫃，結果在其中11個貨櫃中發現大批舊電子產品，包括舊機頂盒、路由器及汽車零件等，總值約8500萬元。海關拘捕一名47歲男子及33歲女子，分別為寄貨公司及安排付貨公司的董事。

海關其後再於本月10日再搜查另一艘前往馬來西亞的遠洋船，船上19個報稱載有銅和鋁的貨櫃中，有14個內藏舊電子產品，包括有舊電池、火牛、路由器和伺服器等，總值約9300萬元，共涉及7個本地的寄貨人和7個外地的收貨人，海關至今拘捕3名本地寄貨公司的董事，包括兩名分別53歲及44歲女子，以及一名39歲男子，暫未涉及回收商。海關指，部分收貨人同時涉及兩案，不排除兩案有關聯。

鄭德喜稱，舊電子產品曾為走私到內地的熱門貨物，但經過內地、香港海關大力打擊之後，不法份子改變走私模式，甚至不惜工本利用遠洋船偷運到較遠的地方，相信部分較新的電子產品會被翻新，部分會則被回收以提取有用物料。由於提取過程涉及燃燒和利用化學物料，產生大量有害物質並傷害環境，國際間對有害廢物轉移受《巴塞爾公約》管制，故有害的電子廢物本身須獲馬來西亞當局同意進口，環保署才會發出出口許可證。

相關字詞﹕海關 走私 編輯推介

上 / 下一篇新聞