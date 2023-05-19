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黎智英聘Tim Owen案司法覆核許可被拒　判辭指國安委不受本地法院管轄亦無越權 (13:40)

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，去年獲批准委聘英國御用大律師Tim Owen辯護。人大常委其後釋法稱有關問題須先取得特首的證明書，國安委建議入境處拒批Owen的簽證。黎智英入稟要求法庭聲明釋法不影響他委聘Owen，另亦提出司法覆核，質疑國安委越權。首席法官潘兆初今（19日）頒下裁決，拒絕批出司法覆核許可，認為監督國安委工作的權力「為中央政府專有」，特區法院作為地方法院，無權透過司法覆核介入，加上過程中國安委並無越權，故拒批司法覆核許可。

判辭中首先指出，根據《基本法》，特區法院的司法管轄權可由全國性法律規限，故作為全國性法律的國安法可規限法院的司法管轄權。判辭續指，本案涉及的國安委職權，根據國安法直接受中央政府監督及問責，其決定不受司法覆核，潘官認為立法原意十分清晰，即國安委不受包括法院在內的任何機關干涉，監督國安委屬中央的事權，「特區法院作為地方行政區域的法院，並不獲賦予任何角色或權力」，亦無相關培訓或專業知識處理；加上國安法禁止公開與國安委工作相關的信息，而在司法覆核過程中，無可避免需公開信息，變相有違保密規定的原意，故總結特區法院無權對國安委工作行使司法管轄權。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻曾爭議，若法院不能覆核國安委的決定，便失去對國安委作為公共機構的監督管轄權。判辭中反駁，法院對國安委的工作本來就沒有任何司法管轄權，故失去監督管轄權此說「根本並不存在」；至於彭耀鴻指憂慮國安委可以國安之名，囚禁任何人至死，或充公某人所有財產，潘官斥彭「舉出了若干非常極端但脫離現實的例子」，不能接受「這些憑空想像而危言聳聽的評論」。而彭質疑中央對國安委的監督及控制是否有效，亦是「完全沒有根據及無理，同樣必須否決」。

司法覆核另一理據是國安委建議入境處長拒批Tim Owen簽證的決定屬越權，潘官認為嚴格來說這已毋須處理，但為了消除對人大釋法的任何誤解，另作回應。彭耀鴻主張釋法僅賦權國安委在法院沒有向特首索取證明書時介入，決定有關問題是否與國安相關。潘官則認為彭的理解完全錯誤，正確解讀應是中央指派特首和國安委「並行」處理特定國安案件的問題，並指示國安委「即時介入」，故國安委在本案中的決定，「亳無疑問」屬國安委的職權，入境處長依循國安委的決定拒批簽證，亦是根據國安法合法行使權力。

潘官終駁回黎智英的司法覆核許可申請，而黎先前入稟要求法院頒令批准Owen代表黎的決定不受釋法影響，亦因司法覆核被拒而成為學術討論，故一併撤銷兩項程序。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 黎智英 港區國安法

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