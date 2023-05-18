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錯播國歌｜冰協：再為事件向市民、同胞、港協及政府致歉　感激港協沒削資助 (19:00)

香港冰球隊2月於波斯尼亞參賽時，主辦方播錯國歌。港協暨奧委會決定向冰協發出書面申斥。冰協發聲明再為事件向香港市民、國內外同胞、港協暨奧委會及特區政府道歉，又感激港協沒有削減對冰球運動的資助撥款，指領隊關婉儀已就重大責任上的表現不足及不夠危機意識檢討。

冰協聲明指，希望再度向港協及港協義務秘書長楊祖賜表達歉意，承認事發後因經驗不足，向港協交代時不夠快速，當時亦不夠全面表達歉意，承諾會吸取教訓及改善，亦會盡快改善企業管治。聲明亦提及，冰協及關婉儀明白港協「既有權力，亦有責任」，調查影響國家尊嚴的事件時，理解楊祖賜背負的巨大壓力。

冰協亦表示，感激港協沒有因冰協的失誤，以及「安排出國留學的冰球運動員回港歸隊的解釋不力，而削減對冰球運動的資助撥款。冰協亦感謝部分要出國留學，但仍樂意樂意應邀回港歸隊參賽的球員。

港協向冰協發出書面申斥的同時，亦修訂處理國旗及國歌指引，要求若主辦方拒絕核對國旗及國歌，港隊應拒絕出席頒獎禮。冰協在聲明中就指，冰協已經以波斯尼亞事件為鑑，並經已在其後U18男子隊往南非出賽及女子隊往羅馬尼亞出賽時改善，除跟隨港協指引外，同時「採取了一些額外的保障方法」，確保不會再出現主辦方播錯國歌，並已向港協交代相關額外措施。

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