「易通行」周日擴至城門隧道　運輸署：七成車輛可單憑車輛貼收費　未能讀取或因未貼好 (17:47)

其餘23宗投訴個案，有2宗涉及的士司機卡。羅淑佩指，日前與業界在青沙管制區測試13輛的士，經調整司機卡卡座和車輛貼位置後，系統偵測準確度提升至92%，惟即仍有8%即使準確安裝仍未能經易通行自動繳費。羅稱原因包括車與車之間距離太貼，司機未有插實司機卡等，強調「唔係話偵測唔到，而係需要人手核對」，承認初期其他車輛亦可能有此情況，故署方需安排不少人手核對收費，以致人手核對時「間唔中有沙石存在」。

早前有車主投訴未曾駛經青沙亦收到繳費通知，羅指有5宗投訴個案涉及「影子車牌」，已交警方跟進，如確認車牌被盜用會要求服務商向受影響人士退款，另有11宗個案涉及其他個別情況，例如車主登記資料有錯，以致收取隧道費的短訊錯發其他人。其餘5宗投訴仍在調查中。

對於另有車主反映被系統錯指一分鐘內來回青沙管制區，致被收取雙重隧道費，羅淑佩表示，有關問題屬於服務商的人手輸入車牌時出錯，「入多咗次」，已聯絡車主解釋和致歉，會責成服務商加強人手培訓。

運輸署指，目前已發出72萬張車輛貼，佔整體已領牌車輛89%，當中76%已開立易通行戶口。