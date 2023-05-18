「易通行」周日擴至城門隧道　運輸署：七成車輛可單憑車輛貼收費　未能讀取或因未貼好 (17:47)

不停車繳費「易通行」周日將擴展至城門隧道，運輸署今日（18日）指，截至周一（15日）共收到52宗「易通行」投訴，當中約56%，即29個案涉及人手輸入車牌號碼出錯，已要求服務商加強員工培訓和監察員工表現。被問到易通行在青沙管制區實施至今有多少車輛是經偵測到車輛貼收費，多少需靠追蹤車牌及人手核對才收費，運輸署長羅淑佩指，目前有7成車輛可以單憑車輛貼準確收費，形容「機器都係需要學習過程」，相信隨機器學習能力愈來愈好，掌握的大數據愈來愈多，需人手核對比例可逐漸減少，又指近日涉人手輸入錯誤車牌的投訴已下跌。
其餘23宗投訴個案，有2宗涉及的士司機卡。羅淑佩指，日前與業界在青沙管制區測試13輛的士，經調整司機卡卡座和車輛貼位置後，系統偵測準確度提升至92%，惟即仍有8%即使準確安裝仍未能經易通行自動繳費。羅稱原因包括車與車之間距離太貼，司機未有插實司機卡等，強調「唔係話偵測唔到，而係需要人手核對」，承認初期其他車輛亦可能有此情況，故署方需安排不少人手核對收費，以致人手核對時「間唔中有沙石存在」。
早前有車主投訴未曾駛經青沙亦收到繳費通知，羅指有5宗投訴個案涉及「影子車牌」，已交警方跟進，如確認車牌被盜用會要求服務商向受影響人士退款，另有11宗個案涉及其他個別情況，例如車主登記資料有錯，以致收取隧道費的短訊錯發其他人。其餘5宗投訴仍在調查中。
對於另有車主反映被系統錯指一分鐘內來回青沙管制區，致被收取雙重隧道費，羅淑佩表示，有關問題屬於服務商的人手輸入車牌時出錯，「入多咗次」，已聯絡車主解釋和致歉，會責成服務商加強人手培訓。
運輸署指，目前已發出72萬張車輛貼，佔整體已領牌車輛89%，當中76%已開立易通行戶口。