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民政署助理文書主任認盜長者資料借貸　判囚15個月 (17:57)

一名民政事務總署助理文書主任，涉盜用申請免費法律諮詢服務的長者資料作借貸用途，有長者因無故被人威嚇指有家人欠債而揭發事件。該助理文書主任今（18日）在區院承認一項公職人員行為失當罪，法官斥被告刻意挑選4名與他父母同姓的長者，訛稱各事主是他的直系親屬，除令事主無辜遭人威嚇，他自私的行為亦會讓市民對政府產生負面印象，終判他監禁15個月。

被告謝柱成（現年36歲），案發時於北區民政諮詢中心工作。案情指，2018年6月，被告上司得悉有人投訴，聲稱收到有關被告借貸的訊息。被告面對上司質詢，承認盜用申請免費法律諮詢服務的市民之資料，向10名放債人借了約40筆款項，並解釋原因是借貸要提供親人資料，但他在香港沒有親人。其後他在警方警誡下，招認盜用4名市民的個人資料。

其中兩名年屆75至80歲的事主與被告同姓，兩人分別於2016年前往被告工作的中心申請有關服務，其中一人於同年12月收到威脅信息，指欠債人即被告是其侄子，要求代為催促被告還債，否則傷害其家人；另一人於2018年5月收到威脅信息，指被告是他兒子。

案情續指，被告早於2016年宣布破產，但他再欠下賭債約30萬元，因借錢還債時需提供家人資料，才盜用了4名事主的個人資料，而4人分別姓謝或黃，與被告的父母同姓。

今早判刑前，辯方表示被告父母到庭支持被告。法官判刑時指，被告與上司會面時隱瞞事實，訛稱在香港無親人才出此下策，斥被告企圖用失實理由為其開脫，事件影響各事主及市民對政府的印象，案情嚴重。惟考慮被告認罪、已戒賭，及控方檢控時有不合理延誤，酌情減刑後判囚15個月。

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